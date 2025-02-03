Мне этот период дается не просто, – Терен намекнул на расставание с победительницей "Холостяка"

Главный герой 13 сезона "Холостяка" Александр Терен намекнул на расставание с победительницей проекта Инной Белень. Подписчики поинтересовались у ветерана, какие у него сейчас отношения с девушкой.

Слухи о расставании пары ходят в сети уже некоторое время. Поэтому Александр не обошел вопрос о личной жизни, хотя конкретного ответа не дал, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм мужчины.

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Отвечая на вопрос об отношениях с Инной Белень, Александр Терен опубликовал письмо, которое он написал перед последней церемонией роз на "Холостяке". Это строки из стихотворения Василия Симоненко. Кроме того, военнослужащий намекнул на расставание с волонтеркой, оставив довольно неоднозначный ответ.

Нашел фото моего письма, в котором я оставил строки стихотворения Симоненко. Письмо писал перед последней церемонией, которая была для меня волнующей. Но ведь сейчас не проект? Поэтому на этом этапе хочу оставить личное вне поля зрения, насколько это возможно. Мне этот период дается не просто, и как только я его пройду, – сразу с вами поделюсь,

– написал Александр Терен.

Александр Терен намекнул на расставание с Инной Белень / Скриншот из инстаграма

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