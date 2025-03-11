Александр Терен сообщил о закрытии ютуб-проекта "Відвал ніг"
- Александр Терен объявил о завершении проекта "Отвал ног" и анонсировал новый проект, касающийся безбарьерности.
- Терен отметил, что доступность должна охватывать не только пандусы, но и другие сферы.
Ветеран войны и бывший герой "Холостяка" Александр Терен рассказал, что формат проекта "Відвал ніг" остановлен. Вместо этого он заинтриговал новым анонсом.
Александр Терен рассказал, что продюсером и идейницей "Відвал ніг или Allінклюзив" была Наталья Гарипова. Он зато был частью проекта, продолжение которого остановлено. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу ветерана.
К слову Я видела искру между ними, – участница "Холостяка" высказалась о разрыве Терена и Белень
Александр Терен отметил, что в пространстве начались изменения и появляется больше безбарьерности, однако важно смотреть глубже и понимать корень проблемы. Доступность должна касаться не только пандусов, но и места работы, жилья, общественных заведений и тому подобное.
Таким образом ветеран анонсировал новый проект, который более масштабно будет рассказывать о безбарьерности.
Радостно сообщаю, что планируется новый формат проекту, который будет раскрывать другие грани доступности и позволит не только становиться сознательными, но и просто насладиться контентом!
– поделился Терен.
Александр Терен / Фото из инстаграма Александра Терена
Жизнь Александра Терена после "Холостяка"
- Ветеран войны Александр Терен был главным героем 13 сезона шоу "Холостяк". В финале проекта он выбрал Инну Белень. Пара строила отношения вне камер, однако они не сложились.
- Александр Терен рассказал, что согласился принять участие в "Холостяке", чтобы донести важные месседжи о ветеранах и людях с инвалидностью. Его удивило, что все обсуждали только личное.
- После проекта и расставания с Инной Белень Терен отправился на отдых на Кипр. Там он работал над новой книгой.