Накидка, рубашка и меховая шапка: Усик появился на пресс-конференции в образе Павла Скоропадского

17 июля в Лондоне состоялась пресс-конференция с участием украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Это будет исторический поединок, в котором боксеры будут соревноваться за право владеть всеми четырьмя главными поясами хевивейта.

В то же время во время пресс-конференции особое внимание привлек образ Александра Усика. Его наряд напоминал стиль гетмана Павла Скоропадского, пишет Show 24.

К теме Перед историческим поединком: Артем Пивоваров анонсировал совместный трек с Александром Усиком

Так, Александр Усик надел белый пиджак-накидку, черную рубашку с открытым воротником, черные брюки и меховую шапку, напоминающую казацкую папаху.

Дополняли образ боксера темная подвеска в форме креста и синие четки.

В сети можно найти портрет Павла Скоропадского, который, вероятно, вдохновил дизайнеров. На нем гетман изображен в традиционном казацком наряде: белом жупане, черной рубашке и меховой шапке с пером – именно эти элементы прослеживаются и в образе Усика.

Павел Скоропадский / Фото из открытых источников

Известно, что стильный образ для боксера создал украинский бренд Damirli дизайнера Эльвиры Гасановой.

Бренд Damirli создал образ для Александра Усика / Скриншот из инстаграм-сторис

Ранее боксер уже появлялся на улицах Лондона в бордовом костюме с авторской вышивкой от того же бренда – современной интерпретации образа казака XXI века.

Заметим, накануне наша редакция писала о том, под какие треки тренируется Александр Усик.