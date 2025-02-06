Я знаю девушек, к которым вламывались в гримерки, – певица о домогательствах в музыкальном бизнесе

Солистка группы "Крихітка" Александра Кольцова поделилась, с какими проблемами сталкиваются женщины в музыкальном бизнесе. В частности, рассказала, что ее коллеги подвергались домогательствам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст "СучЦукрМуз". Певица надеется, что молодым артисткам сейчас легче, чем было ее поколению.

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Когда ты попадал в любую профессиональную среду, организованную мужчинами, оплаченную мужчинами, и с ожиданиями от мужчин... Ну, это специфично. То есть с тобой специфически разговаривают, тебе делают специфические намеки и комментарии,

– рассказала Александра Кольцова.

Кольцова отметила, что ей особо ничего сказать не могут благодаря ее характеру. В то же время певица призналась, что у ее коллег много историй, где их домогались.

Я знаю девушек, моих коллег, к которым вламывались в гримерки, просили сесть на колени на концертах. То есть женщинам, если возле тебя не стоит какой-то здоровяк с битой, или с деньгами, или твой продюсер, тяжелее. Так же как им труднее в обычной жизни,

– поделилась артистка.

Александра Кольцова о конкуренции мужчин с женщинами

Кроме того, солистка группы "Крихітка" высказалась о том, как мужчины конкурируют с женщинами. Она вспомнила, как ее альбом воспринимался коллегами-мужчинами, "как вызов персонально им".

"Я помню, как одна молодая мужская группа бросила сигареты, которые горели, в моей гримерке, например, специально. Или как один из артистов в моей гримерке спрятал свои наркотики на одном из фестивалей. Возможно, потому что ко мне не пришли бы проверять, но нюансы", – вспомнила Кольцова.