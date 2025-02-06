Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на подкаст "СучЦукрМуз". Співачка сподівається, що молодим артисткам зараз легше, аніж було її поколінню.

Теж цікаво Акторка "Кріпосної" відверто висловилась про Висоцького: "Є багато зламаних ним студентів"

Коли ти потрапляв у будь-яке професійне середовище, організоване чоловіками, оплачене чоловіками, й з очікуваннями від чоловіків… Ну, це специфічно. Тобто з тобою специфічно розмовляють, тобі роблять специфічні натяки й коментарі,

– розповіла Олександра Кольцова.

Кольцова зазначила, що їй особливо нічого сказати не можуть завдяки її характеру. Водночас співачка зізналася, що у її колег багато історій, де їх домагалися.

Я знаю дівчат, моїх колег, до яких вламувалися у гримерки, просили сісти на коліна на концертах. Тобто жінкам, якщо біля тебе не стоїть якийсь здоровань з битою, або з грошима, або твій продюсер, важче. Так само як їм важче у звичайному житті,

– поділилась артистка.

Олександра Кольцова про конкуренцію чоловіків з жінками

Крім того, солістка гурту "Крихітка" висловилася про те, як чоловіки конкурують з жінками. Вона пригадала, як її альбом сприймався колегами-чоловіками, "як виклик персонально їм".

"Я пам'ятаю, як один молодий чоловічий гурт кинув цигарки, які горіли, в моїй гримерці, наприклад, спеціально. Або як один з артистів в моїй гримерці сховав свої наркотики на одному з фестивалів. Можливо, тому що до мене не прийшли б перевіряти, але нюанси", – пригадала Кольцова.