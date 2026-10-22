"Безопасность – это приоритет": Алена Омаргалиева внезапно перенесла свои концерты во Дворце спорта

Певица Алена Омаргалиева перенесла свои два больших сольных концерта в столичном Дворце спорта, которые должны были состояться 7 и 8 ноября.

Об изменениях в концертном графике звезда сообщила в видеообращении на своей странице в инстаграме. Исполнительница призналась, что встреча с поклонниками была ее большой мечтой, и она искренне благодарна за полный солдаут.

Однако реалии войны диктуют свои правила. Из-за напряженной ситуации с безопасностью, постоянных вражеских обстрелов и ограничений, действующих в Киеве, команда приняла сложное решение отложить масштабное шоу.

Сейчас безопасность – это приоритет, и мы должны ответственно относиться к этим обстоятельствам,

– подчеркнула Омаргалиева.

Артистка заверила, что не отказывается от своей мечты и обязательно встретится с поклонниками весной 2027 года. Она подчеркнула, что все приобретенные билеты остаются действительными на новые даты – 8 и 9 мая 2027 года. А пока певица продолжает работать и ждет слушателей в городах своего всеукраинского тура.

Спасибо, что вы рядом, что верите в меня и поддерживаете даже в такие непростые времена. Я очень хочу, чтобы наша встреча состоялась именно так, как мы все мечтали. Обнимаю каждого из вас,

– обратилась к поклонникам Алена Омаргалиева.

Добавим, что накануне Киевская городская администрация запретила проведение концерта Анны Тринчер на этой же площадке из-за невозможности гарантировать безопасность тысячам зрителей.