12 лет вместе: Алена Омаргалиева растрогала архивными фото со свадьбы с Тамерланом
- Алена Омаргалиева поделилась архивными фото со свадьбы с Тамерланом, которая состоялась 12 лет назад.
- Звездные коллеги и друзья поздравили пару с годовщиной свадьбы.
Певица Алена Омаргалиева поделилась с поклонниками снимками из семейного архива. Она вспомнила, какой была ее свадьба с мужем Тамерланом.
Алена Омаргалиева опубликовала фото на своей странице в инстаграме. Она трогательно вспомнила день, когда вышла замуж, передает Show 24.
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Певица показала, какой была ее свадьба с Тамерланом, которую пара сыграла 12 лет назад. Она предстала в белом платье с кружевом и длинной фатой, а жених надел синий костюм.
В этот день я была сама не своя. Сама не своя от количества эмоций, которые меня переполняли. Я была влюблена, водоворот мыслей в голове, бабочек в животе, и дрожащие руки брали верх. Прошли годы и сейчас я с теплом вспоминаю этот день. Один из важнейших в моей жизни и уверена, что сделала правильный выбор сердцем и душой,
– поделилась воспоминаниями артистка.
Свадьба Алены и Тамерлана / Фото из инстаграма Алены Омаргалиевой
Свадьба Алены и Тамерлана / Фото из инстаграма Алены Омаргалиевой
Свадьба Алены и Тамерлана / Фото из инстаграма Алены Омаргалиевой
Звездные коллеги и друзья поздравили пару с годовщиной свадьбы и засыпали их комплиментами, а также пожелали счастья и любви.
- "Красивые и счастливые! Безумной вам любви навсегда";
- "Помню тот день! Счастье";
- "Вы такие замечательные. Безграничной вам любви";
- "Какая вы классная пара. Долгих лет любви вам".
Напомним, Тамерлан служит в Силах обороны. Алена Омаргалиева рассказывала, что им удается видеться, когда мужа отпускают. Она спокойно переживает непростой период, потому что занята работой и музыкальной карьерой.