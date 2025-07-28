12 лет вместе: Алена Омаргалиева растрогала архивными фото со свадьбы с Тамерланом

Певица Алена Омаргалиева поделилась с поклонниками снимками из семейного архива. Она вспомнила, какой была ее свадьба с мужем Тамерланом.

Алена Омаргалиева опубликовала фото на своей странице в инстаграме. Она трогательно вспомнила день, когда вышла замуж, передает Show 24.

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Певица показала, какой была ее свадьба с Тамерланом, которую пара сыграла 12 лет назад. Она предстала в белом платье с кружевом и длинной фатой, а жених надел синий костюм.

В этот день я была сама не своя. Сама не своя от количества эмоций, которые меня переполняли. Я была влюблена, водоворот мыслей в голове, бабочек в животе, и дрожащие руки брали верх. Прошли годы и сейчас я с теплом вспоминаю этот день. Один из важнейших в моей жизни и уверена, что сделала правильный выбор сердцем и душой,

– поделилась воспоминаниями артистка.



Свадьба Алены и Тамерлана / Фото из инстаграма Алены Омаргалиевой



Свадьба Алены и Тамерлана / Фото из инстаграма Алены Омаргалиевой



Свадьба Алены и Тамерлана / Фото из инстаграма Алены Омаргалиевой

Звездные коллеги и друзья поздравили пару с годовщиной свадьбы и засыпали их комплиментами, а также пожелали счастья и любви.

"Красивые и счастливые! Безумной вам любви навсегда";

"Помню тот день! Счастье";

"Вы такие замечательные. Безграничной вам любви";

"Какая вы классная пара. Долгих лет любви вам".

Напомним, Тамерлан служит в Силах обороны. Алена Омаргалиева рассказывала, что им удается видеться, когда мужа отпускают. Она спокойно переживает непростой период, потому что занята работой и музыкальной карьерой.