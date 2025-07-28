Альона Омаргалієва опублікувала фото на своїй сторінці в інстаграмі. Вона зворушливо пригадала день, коли вийшла заміж, передає Show 24.

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Співачка показала, яким було її весілля з Тамерланом, яке пара зіграла 12 років тому. Вона постала у білій сукні з мереживом та довгою фатою, а наречений одягнув синій костюм.

В цей день я була сама не своя. Сама не своя від кількості емоцій, які мене переповнювали. Я була закохана, вир думок в голові, метеликів в животі, та тремтячі руки брали верх. Пройшли роки й зараз я з теплом згадую цей день. Один з найважливіших в моєму житті й впевнююсь, що зробила правильний вибір серцем і душею,

– поділилась спогадами артистка.



Весілля Альони й Тамерлана / Фото з інстаграму Альони Омаргалієвої



Весілля Альони й Тамерлана / Фото з інстаграму Альони Омаргалієвої



Весілля Альони й Тамерлана / Фото з інстаграму Альони Омаргалієвої

Зіркові колеги та друзі привітали пару з річницею весілля та засипали їх компліментами, а також побажали щастя й кохання.

"Красиві та щасливі! Шаленого вам кохання назавжди";

"Пам'ятаю той день! Щастя";

"Ви такі чудові. Безмежного вам кохання";

"Яка ви класна пара. Довгих років кохання вам".

Нагадаємо, Тамерлан служить у Силах оборони. Альона Омаргалієва розповідала, що їм вдається бачитися, коли чоловіка відпускають. Вона спокійно переживає непростий період, бо зайнята роботою й музичною кар'єрою.