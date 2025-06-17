Алена Омаргалиева рассказала, как часто видится с мужем-военным
- Алена Омаргалиева рассказала, что из-за войны она не часто видит с мужем-военным Тамерланом. Но ситуация улучшилась, потому что она находится в Украине.
- Супруги видятся, когда Тамерлана отпускают со службы, и они всегда поддерживают связь, даже если она на гастролях.
Муж певицы Алены Омаргалиевой Тамерлан – военнослужащий. Артистка рассказала, повлияла ли война на их отношения и насколько часто им удается видеться.
Алена Омаргалиева ранее признавалась, что не верит в отношения на расстоянии. Однако ей с мужем Тамерланом пришлось с этим столкнуться из-за полномасштабного вторжения. Она рассказала подробнее в программе "Тур по звездам", передает Show 24.
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Певица призналась, что сейчас супругам легче, ведь она находится в Украине.
Мы сегодня видимся чаще, чем тогда, потому что я еще была в другой стране и это тоже влияло. Почти 4 месяца я была без мужа. Сегодня мы все-таки чаще видимся. Он военнослужащий, но я по крайней мере нахожусь в Украине и мне легче это как-то воспринимать,
– отметила артистка.
Алена Омаргалиева добавила, что сейчас занята своей работой. Однако пара видится, когда Тамерлана отпускают со службы. К тому же они всегда на связи.
"Я на гастролях, поэтому мы реже видимся. Но можем видеться, когда его отпускают. Не имеет такого, что по полгода не видимся", – отметила певица.
Напомним, Тамерлан и Алена Омаргалиева впервые за долгое время воссоединились на одном из концертов певицы, состоявшемся в начале июня. Они неожиданно вместе вышли на сцену и исполнили трек "Покопокохай", который вышел в 2017 году. Тамерлан был в военной форме.