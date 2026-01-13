Alena Omargalieva удивила новой версией хита "Не п'яна – закохана"

Настоящим хитом осени 2025 года стала песня Alena Omargalieva "Не п'яна – закохана", которая просто разорвала тикток и другие соцсети. В новом 2026 году артистка решила выпустить обновленную версию трека.

Alena Omargalieva презентовала "Не п'яна – закохана" в акустике. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал певицы.

Акустична версія "Не п'яна – закохана" уже доступна на всех цифровых площадках: Spotify, Apple Music, YouTube Music и других.

Слушатели всегда любят акустические версии моих песен, и я получаю от них столько теплых слов и поддержки. Когда новогодние праздники заканчиваются, хочется побыть наедине с лирической версией этой песни и увидеть ее совсем с другой стороны. Именно поэтому я создала акустическую версию – чтобы каждый мог почувствовать новую грань этих чувств и услышать, как поет его душа,

– отметила певица в инстаграме.

Alena Omargalieva – "Не пьяна – влюблена": смотрите видео онлайн

Что известно о песне "Не пьяная – влюблена"?