Алена Омаргалиева выпустила клип "Взошла заря", в котором впервые спела вместе с мамой и сняла всю семью
Украинская певица Alena Omargalieva представила новую композицию и видеоклип под названием "Зійшла зоря". Особенностью этого семейного релиза стало то, что артистка впервые записала трек в дуэте со своей мамой.
Музыкальная новинка сочетает в себе современное звучание и украинские этнические мотивы. В клипе певица собрала за большим традиционным столом всю свою семью: родителей, сына, сестру, дядю, тётушку и племянниц.
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Видеоработа символизирует прочность семейных уз и сохранение национальных традиций.
Особенно важным для меня стало то, что в этой работе я смогла снять своих родителей. Это как будто связь, которая теперь навсегда запечатлена в музыке,
– поделилась Алена Омаргалиева.
Alena Omargalieva с мамой / пресс-служба
Неожиданным дополнением клипа стало появление украинского шоумена Юрия Ткача, который выступил в роли цимбалиста. Вместе с ним в кадре появилась и его семья – жена Виктория и дочь Елизавета.
В то время, когда для Украины особенно важно чувство единства, поддержки и опоры, эта работа стала для меня именно об этом. О том, как семья держится, как мы остаемся вместе даже в непростые периоды,
– добавила исполнительница.
Алена Омаргалиева с Юрием Ткачом / пресс-служба
Помимо семейной истории, финал видео скрывает специальный анонс для поклонников. В заключительных кадрах на звёздном небе появляется надпись "Дворец спорта, 07.11.26", что является прямым намеком на предстоящий масштабный концерт певицы.
Alena Omargalieva – "Восшла звезда": смотреть видео онлайн:
Что известно о карьере Alena Omargalieva?
Alena Omargalieva приобрела широкую популярность как участница R&B-дуэта TamerlanAlena, который начал свой творческий путь в 2009 году. Вместе с мужем Тамерланом они выпустили десятки известных хитов.
В 2020 году артистка официально начала развивать собственный сольный проект. В его рамках она представляет чувственные лирические и танцевальные треки, часто обращаясь к темам женской силы и семейных ценностей.
Напомним, что SadSvit перепел хит группы "Мертвый петух" — "Поцелуй" в сопровождении симфонического оркестра.