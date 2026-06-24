Алена Омаргалиева выпустила клип "Взошла заря", в котором впервые спела вместе с мамой и сняла всю семью

Украинская певица Alena Omargalieva представила новую композицию и видеоклип под названием "Зійшла зоря". Особенностью этого семейного релиза стало то, что артистка впервые записала трек в дуэте со своей мамой.

Музыкальная новинка сочетает в себе современное звучание и украинские этнические мотивы. В клипе певица собрала за большим традиционным столом всю свою семью: родителей, сына, сестру, дядю, тётушку и племянниц.

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Видеоработа символизирует прочность семейных уз и сохранение национальных традиций.

Особенно важным для меня стало то, что в этой работе я смогла снять своих родителей. Это как будто связь, которая теперь навсегда запечатлена в музыке,

– поделилась Алена Омаргалиева.

Alena Omargalieva с мамой / пресс-служба

Неожиданным дополнением клипа стало появление украинского шоумена Юрия Ткача, который выступил в роли цимбалиста. Вместе с ним в кадре появилась и его семья – жена Виктория и дочь Елизавета.

В то время, когда для Украины особенно важно чувство единства, поддержки и опоры, эта работа стала для меня именно об этом. О том, как семья держится, как мы остаемся вместе даже в непростые периоды,

– добавила исполнительница.

Алена Омаргалиева с Юрием Ткачом / пресс-служба

Помимо семейной истории, финал видео скрывает специальный анонс для поклонников. В заключительных кадрах на звёздном небе появляется надпись "Дворец спорта, 07.11.26", что является прямым намеком на предстоящий масштабный концерт певицы.

Alena Omargalieva – "Восшла звезда": смотреть видео онлайн:

Что известно о карьере Alena Omargalieva?

Alena Omargalieva приобрела широкую популярность как участница R&B-дуэта TamerlanAlena, который начал свой творческий путь в 2009 году. Вместе с мужем Тамерланом они выпустили десятки известных хитов.

В 2020 году артистка официально начала развивать собственный сольный проект. В его рамках она представляет чувственные лирические и танцевальные треки, часто обращаясь к темам женской силы и семейных ценностей.

Напомним, что SadSvit перепел хит группы "Мертвый петух" — "Поцелуй" в сопровождении симфонического оркестра.