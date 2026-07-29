Алина Гросу показала подросшего сына и рассказала о неожиданной детали его поведения

Еще одна звездная мама поделилась новостями о младенце. В центре внимания оказались маленькие достижения сына Гросу, домашние кадры и теплый семейный момент. Публикация быстро привлекла внимание благодаря неожиданной детали о поведении малыша.

Как рассказала Алина Гросу в своем инстаграмме, 3-месячный сын артистки, который имеет необычное имя, уже многому научился. Певица в сториз показала, как играет с первенцем и перечислила все его достижения.

В сообщении Гросу рассказала, что малыш уже успел овладеть несколькими маленькими, но очень важными для родителей умениями. По ее словам, мальчик переворачивается, давит на игрушку-руль, уже умеет возмущаться только когда хочет спать или есть, ну и, как говорит Алина, самое прекрасное – флиртовать. Именно эта милая деталь заставила поклонников певицы не сдерживать эмоций и улыбок.



Что умеет сын Алины Гросу / скрин сториз

Кроме перечня детских достижений, Гросу опубликовала нежный кадр малыша в компании своей мамы Анны, ласково назвав мальчика "бабушкиной морковкой".



Сын Алины Гросу с бабушкой / скрин сториз

Напомним, что появление малыша на свет было для артистки непростым – роды оказались тяжелыми, а сам мальчик родился богатырем весом почти пять килограммов.

Отца ребенка певица до сих пор публично держит в тайне, хотя в мае они отметили четвертую годовщину брака. В сети говорят, что избранником исполнительницы является российский актер Роман Полянский, однако сама Алина эти слухи не комментирует.

Видно, как артистка не насладится своим материнством. Ранее она призналась, что будет совсем другой мамой, в отличие от своей, и рассказала о своих методах воспитания.