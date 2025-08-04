Защищает палачей животных, – Михайлова раскритиковала Эсхакзай за якобы поддержку жестокости
- Рамину Эсхакзай обвинили в поддержке жестокости к животным из-за ее видео, снятом в центре Dogland, где якобы издеваются над животными.
- Ее комментарии вызвали возмущение, в частности со стороны руководительницы медицинской службы "УЛЬФ" Алины Михайловой, которая обвинила блогера в защите палачей животных.
В последние дни соцсети взорвались обсуждением скандала вокруг кинологического центра Dogland, где якобы издеваются над животными. В сети уже появилось много видео и свидетельств, которые это подтверждают. Люди требуют объяснений – в частности от тех, кто ранее упоминал этот центр в своих блогах.
Так объектом обвинений стала блогер и телеведущая Рамина Эсхакзай. Далее в материале Show 24 собрал информация, почему именно ее хейтят и как она ответила на обвинения.
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Почему на фоне скандала с Dogland хейтят Рамину Эсхакзай?
Пользователи обратили внимание, что ранее Рамина публиковала в своем блоге видео с собаками, которые проходили подготовку в Dogland. После появления информации о жестокости в центре, подписчики начали массово обращаться к блогеру с просьбой прокомментировать ситуацию.
В ответ Рамина опубликовала пост, где объяснила: она только один раз побывала в Dogland, снимала не рекламу, а видео по просьбе волонтера Снежаны Бугрик, а цель ее ролика была "помочь сложным собакам найти дом".
Рамина Эсхакзай прокомментировала ситуацию с Dogland: смотрите видео онлайн
Больше всего критики вызвали слова Рамины в инстаграм-сторис, где она комментировала видео с Dogland.
То, что я вижу – жестоко. Но я также знаю другую сторону медали, где по определенным протоколам для перевоспитания сложной собаки надо использовать "язык силы". Иначе не будет результата и агрессивную собаку усыпляют,
– написала блогерша.
В ответ люди и, в частности, руководитель медицинской службы "УЛЬФ" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова, написали, что Рамина "сознательно защищает палачей животных". В комментариях к посту Эсхакзай начали писать, что "язык силы" – это не воспитание, а насилие и такая методика может вызвать страх, потерю доверия, а иногда – еще большую агрессию. Особенно опасно это для животных, которые уже пережили травматический опыт.
Как Рамина Эсхакзай отреагировала на критику?
В следующих сторис Рамина уточнила, что под "языком силы" не имела в виду физическое насилие, а говорила об "авторитетном присутствии" – то есть способность стать для собаки фигурой, которую та уважает.
Это не про агрессию или насилие. Это о способности быть авторитетом. Это о том, чтобы научить животное уважать хозяина,
– объяснила она.
Заметим, что накануне наша редакция писала подробный материал о том, как в кинологическом центре Dogland жестоко обращались с собаками.