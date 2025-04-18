alyona alyona ответила, сколько стоил ее костюм на Евровидение

Рэперша alyona alyona рассказала, сколько денег тратит на свои образы. В частности, призналась, сколько стоил ее костюм на Евровидение.

Подробностями alyona alyona alyona поделилась в программе "Утро в большом городе", передает Show 24.

Кстати После переезда из Киева в село: alyona alyona ответила, какую сумму тратит в месяц

Это может быть от бартера, просто какой-то бренд шьет, до нескольких тысяч долларов, если мы говорим о Евровидении. Это очень дорогая ткань. Во-первых, эксклюзивный дизайн. Сложное в пошиве,

– ответила рэперша.

alyona alyona призналась, что ее костюм на Евровидение стоил около двух тысяч долларов. Ведь, как отметила реперша, его шили из дорогой ткани.

alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024 / Фото из инстаграма артисток

alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении

Напомним, что alyona alyona и Jerry Heil представляли Украину на Евровидении-2024.

Они выступали с песней Teresa & Maria и прошли в финал, заняв третье место.

В 2024 году победу на песенном конкурсе одержала Швейцария. Страну представляли Nemo с песней The Code. В этом году Евровидение состоится в городе Базель. От Украины поедет группа Ziferblat.

Ранее мы сообщали, что alyona alyona исключила Parfeniuk из своего сольного концерта в Киеве. Дело в том, что недавно бывшая девушка певца, блогерша Симбочка, обвинила его в домашнем насилии. Рэперша отметила, что "никогда в жизни не терпела насилия в любом виде".