"Меня туда никогда не брали": alyona alyona призналась, какую детскую мечту не позволил осуществить вес

Рэперка alyona alyona в последнее время все активнее и откровеннее делится со своими поклонниками и подписчиками размышлениями на тему веса, принятия своего тела и своим личным опытом. Недавно она активно отвечала на вопросы подписчиков и раскрыла еще один интересный факт из своей жизни.

Недавно alyona alyona решилась на операцию по уменьшению желудка и сделала откровенное признание о своем теле. После операции рэперка вернулась к публичной жизни и в инстаграме подробно рассказала об операции и о своем самочувствии. Она также предложила подписчикам задавать ей различные вопросы.

В частности, стало известно, что на операцию alyona alyona пошла с весом 132 килограмма. Также она рассказала, что наименьший вес у нее был в школе – в 9 классе она весила 82 килограмма. Среди вопросов подписчиков нашелся и еще один интересный: "Что мечтали сделать, но вес не позволял?" alyona alyona назвала этот вопрос классным и вспомнила момент, когда вес не позволил ей осуществить детскую мечту.

Я с детства хотела, мечтала покататься на аттракционах. Меня на них никогда не брали, потому что была весовая категория, например, когда я была меньше, она была до 60 килограммов, а я весила больше. Потом до 80, а я весила больше, потом до 100, а я весила больше,

– говорит артистка.



alyona alyona вспомнила о детской мечте / скриншот из сторис

Рэперка добавила, что до юношеского возраста так и не покаталась на аттракционах, а теперь, говорит артистка, она их боится и уже не стремится осуществить мечту.

Мне страшно. Для меня лучший аттракцион – в огромном харьковском парке, такая лодочка, летишь, и мне этого было достаточно,

– призналась рэперка.

Сейчас alyona alyona проходит этап восстановления после операции. Неизвестно, где именно сейчас проходит реабилитацию артистка, но ранее она заявила, что переезжает из Киева ради своей безопасности и спокойствия.