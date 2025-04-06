"Расплачивались годами": Alyosha раскрыла шокирующую сумму долгов после участия в Евровидении
- Елена Тополя рассказала, что участие в Евровидении-2010 обошлось в 450 тысяч долларов, и долги за это погашались годами.
- На Евровидении-2025 Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of pray, конкурс состоится в Швейцарии.
Украинская певица Алена Тополя, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha, участвовала в Евровидении-2010. Спустя 15 лет она призналась, решились бы еще раз попробовать свои силы в конкурсе.
Кроме того, артистка удивила суммой долгов после участия в Евровидении. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.
Интересно Дзидзьо публично обратился к экс-жене, которая намекнула на беременность
Елена Тополя рассказала, что не поехала бы больше на Евровидение из-за значительных финансовых затрат. Как отметила артистка, ее участие в песенном конкурсе обошлось в 450 тысяч долларов.
Мы имели публичное обещание от Анны Герман, которая в то время была заместителем главы Администрации президента, вернуть все расходы. Но когда я приехала с конкурса, она мне подарила картину, распечатанную на принтере, сказала "спасибо" и попрощалась,
– удивила признанием Елена Тополя.
По ее словам, погашение долгов длилось несколько лет, при этом почти половину суммы им в конце концов "простили", поскольку это была крупная компания, которая могла позволить себе такой шаг.
Для справки! Alyosha представляла Украину на Евровидении в 2010 году с песней Sweet People. Исполнительница тогда заняла десятое место.
Кто поедет на Евровидение-2025 от Украины
- В этом году от нашей страны на песенный конкурс поедет группа Ziferblat с треком Bird of pray.
- Евровидение 2025 состоится в Швейцарии.
- Украинские музыканты выступят в первом полуфинале конкурса, 13 мая, под пятым номером. Второй полуфинал Евровидения-2025 запланирован на 15 мая, а гранд-финал – на 17 мая.