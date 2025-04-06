Кроме того, артистка удивила суммой долгов после участия в Евровидении. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Елена Тополя рассказала, что не поехала бы больше на Евровидение из-за значительных финансовых затрат. Как отметила артистка, ее участие в песенном конкурсе обошлось в 450 тысяч долларов.

Мы имели публичное обещание от Анны Герман, которая в то время была заместителем главы Администрации президента, вернуть все расходы. Но когда я приехала с конкурса, она мне подарила картину, распечатанную на принтере, сказала "спасибо" и попрощалась,

– удивила признанием Елена Тополя.

По ее словам, погашение долгов длилось несколько лет, при этом почти половину суммы им в конце концов "простили", поскольку это была крупная компания, которая могла позволить себе такой шаг.

Для справки! Alyosha представляла Украину на Евровидении в 2010 году с песней Sweet People. Исполнительница тогда заняла десятое место.

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