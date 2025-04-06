Крім того, артистка здивувала сумою боргів після участі в Євробаченні. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Олена Тополя розповіла, що не поїхала б більше на Євробачення через значні фінансові затрати. Як зазначила артистка, її участь у пісенному конкурсі обійшлася в 450 тисяч доларів.

Ми мали публічну обіцянку від Ганни Герман, яка на той час була заступницею голови Адміністрації президента, повернути всі витрати. Але коли я приїхала з конкурсу, вона мені подарувала картину, роздруковану на принтері, сказала "дякую" і попрощалася,

– здивувала зізнанням Олена Тополя.

За її словами, погашення боргів тривало кілька років, при цьому майже половину суми їм зрештою "пробачили", оскільки це була велика компанія, яка могла дозволити собі такий крок.

Для довідки! Alyosha представляла Україну на Євробаченні у 2010 році з піснею Sweet People. Виконавиця тоді посіла десяте місце.

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