27 мая, 11:37
Объявили победителей American Music Awards 2025: кто стал триумфатором
Основні тези
- Билли Айлиш стала триумфаторкой American Music Awards 2025, победив во всех семи номинациях, где была представлена.
- Среди других победителей: Грейси Абрамс (Новый артист года), Бруно Марс (Лучший поп-исполнитель), The Weeknd (Лучший R&B исполнитель), Bad Bunny (Лучший латиноамериканский исполнитель), Twenty One Pilots (Лучший рок-исполнитель).
26 мая в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии American Music Awards 2025. Триумфатором вечера стала певица и автор песен Билли Айлиш, победив во всех семи категориях, где ее номинировали.
Церемония состоялась в День памяти, поэтому там почтили американских военнослужащих и ветеранов. Ведущей шоу была актриса и певица Дженнифер Лопес, пишет Show 24 со ссылкой на сайте премии.
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Список победителей American Music Awards 2025
- Артист года – Билли Айлиш;
- Новый артист года – Грейси Абрамс;
- Альбом года – Билли Айлиш, Hit Me Hard and Soft;
- Песня года – Билли Айлиш, Birds of a Feather;
- Лучший гастролер – Билли Айлиш;
- Лучший музыкальный клип – Леди Гага и Бруно Марс, Die With a Smile;
- Лучший поп-исполнитель – Бруно Марс;
- Лучшая поп-исполнительница – Билли Айлиш;
- Лучший поп-альбом – Билли Айлиш, Hit Me Hard and Soft;
- Лучшая поп-песня – Билли Айлиш, Birds of a Feather;
Билли Айлиш – Birds of a Feather: смотрите видео онлайн
- Лучший кантри-исполнитель – Post Malone;
- Лучшая кантри-исполнительница – Бейонсе;
- Лучший кантри-дуэт или группа – Dan + Shay;
- Лучший кантри-альбом – Бейонсе, Cowboy Carter;
- Лучшая кантри-песня – Post Malone и Morgan Wallen, I Had Some Help;
- Лучший хип-хоп исполнитель – Эминем;
- Лучшая хип-хоп исполнительница – Megan Thee Stallion;
- Лучший хип-хоп альбом – Эминем, The Death of Slim Shady (Coup De Grâce);
- Лучшая хип-хоп песня – Кендрик Ламар, Not Like Us;
Кендрик Ламар – Not Like Us: смотрите видео онлайн
- Лучший R&B исполнитель – The Weeknd;
- Лучшая R&B исполнительница – SZA;
- Лучший R&B альбом – The Weeknd, Hurry Up Tomorrow;
- Лучшая R&B песня – SZA Saturn;
- Лучший латиноамериканский исполнитель – Bad Bunny;
- Лучшая латиноамериканская исполнительница – Becky G;
- Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Julión Álvarez y su Norteño Banda;
- Лучший латиноамериканский альбом – Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOTOS;
- Лучшая латиноамериканская песня – Шакира, Soltera;
Шакира – Soltera: смотрите видео онлайн
- Лучший рок-исполнитель – Twenty One Pilots;
- Лучший рок-альбом – Twenty One Pilots, Clancy;
- Лучшая рок-песня – Linkin Park, The Emptiness Machine;
- Лучший исполнитель танцевальной/электронной музыки – Леди Гага;
- Лучший саундтрек – Arcane League of Legends: Season 2;
- Лучший афробит-исполнитель – Tyla;
- Лучший K-pop исполнитель – RM;
- Сотрудничество года – Леди Гага и Бруно Марс, Die With A Smile;
- Социальная песня года – Doechii, Anxiety.
Doechii – Anxiety: смотрите видео онлайн
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