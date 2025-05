Объявили победителей American Music Awards 2025: кто стал триумфатором

26 мая в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии American Music Awards 2025. Триумфатором вечера стала певица и автор песен Билли Айлиш, победив во всех семи категориях, где ее номинировали.

Церемония состоялась в День памяти, поэтому там почтили американских военнослужащих и ветеранов. Ведущей шоу была актриса и певица Дженнифер Лопес, пишет Show 24 со ссылкой на сайте премии.

Не пропустите Звезда Disney Деми Ловато вышла замуж: волшебные фото в свадебном платье

Список победителей American Music Awards 2025

Артист года – Билли Айлиш;

– Билли Айлиш; Новый артист года – Грейси Абрамс;

– Грейси Абрамс; Альбом года – Билли Айлиш, Hit Me Hard and Soft;

– Билли Айлиш, Hit Me Hard and Soft; Песня года – Билли Айлиш, Birds of a Feather;

– Билли Айлиш, Birds of a Feather; Лучший гастролер – Билли Айлиш;

– Билли Айлиш; Лучший музыкальный клип – Леди Гага и Бруно Марс, Die With a Smile;

– Леди Гага и Бруно Марс, Die With a Smile; Лучший поп-исполнитель – Бруно Марс;

– Бруно Марс; Лучшая поп-исполнительница – Билли Айлиш;

– Билли Айлиш; Лучший поп-альбом – Билли Айлиш, Hit Me Hard and Soft;

– Билли Айлиш, Hit Me Hard and Soft; Лучшая поп-песня – Билли Айлиш, Birds of a Feather;

Билли Айлиш – Birds of a Feather: смотрите видео онлайн

Лучший кантри-исполнитель – Post Malone;

– Post Malone; Лучшая кантри-исполнительница – Бейонсе;

– Бейонсе; Лучший кантри-дуэт или группа – Dan + Shay;

– Dan + Shay; Лучший кантри-альбом – Бейонсе, Cowboy Carter;

– Бейонсе, Cowboy Carter; Лучшая кантри-песня – Post Malone и Morgan Wallen, I Had Some Help;

– Post Malone и Morgan Wallen, I Had Some Help; Лучший хип-хоп исполнитель – Эминем;

– Эминем; Лучшая хип-хоп исполнительница – Megan Thee Stallion;

– Megan Thee Stallion; Лучший хип-хоп альбом – Эминем, The Death of Slim Shady (Coup De Grâce);

– Эминем, The Death of Slim Shady (Coup De Grâce); Лучшая хип-хоп песня – Кендрик Ламар, Not Like Us;

Кендрик Ламар – Not Like Us: смотрите видео онлайн

Лучший R&B исполнитель – The Weeknd;

– The Weeknd; Лучшая R&B исполнительница – SZA;

– SZA; Лучший R&B альбом – The Weeknd, Hurry Up Tomorrow;

– The Weeknd, Hurry Up Tomorrow; Лучшая R&B песня – SZA Saturn;

– SZA Saturn; Лучший латиноамериканский исполнитель – Bad Bunny;

– Bad Bunny; Лучшая латиноамериканская исполнительница – Becky G;

– Becky G; Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Julión Álvarez y su Norteño Banda;

– Julión Álvarez y su Norteño Banda; Лучший латиноамериканский альбом – Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOTOS;

– Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOTOS; Лучшая латиноамериканская песня – Шакира, Soltera;

Шакира – Soltera: смотрите видео онлайн

Лучший рок-исполнитель – Twenty One Pilots;

– Twenty One Pilots; Лучший рок-альбом – Twenty One Pilots, Clancy;

– Twenty One Pilots, Clancy; Лучшая рок-песня – Linkin Park, The Emptiness Machine;

– Linkin Park, The Emptiness Machine; Лучший исполнитель танцевальной/электронной музыки – Леди Гага;

– Леди Гага; Лучший саундтрек – Arcane League of Legends: Season 2;

– Arcane League of Legends: Season 2; Лучший афробит-исполнитель – Tyla;

– Tyla; Лучший K-pop исполнитель – RM;

– RM; Сотрудничество года – Леди Гага и Бруно Марс, Die With A Smile;

– Леди Гага и Бруно Марс, Die With A Smile; Социальная песня года – Doechii, Anxiety.

Doechii – Anxiety: смотрите видео онлайн

Кстати, ранее мы писали о музыкальных новинках от украинских исполнителей.