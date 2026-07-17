Нам с ребенком желают смерти: жена Михаила Федорова рассказала об угрозах со стороны фанаток

Жена эксминистра обороны Михаила Федорова Анастасия прокомментировала волну внимания, с которой столкнулась после его увольнения. На фоне общественного резонанса и "картонной площади" бизнесвумен рассказала о преследовании фанаток, инцидентах в публичных местах и ​​объяснила свое отношение к культу личности.

Отставка Михаила Федорова спровоцировала не только бурное обсуждение в обществе, но и шквал негатива, направленный на его семью. На своей странице в инстаграмме дизайнер и бизнесвумен Анастасия Федорова опубликовала эмоциональное обращение, подробно описав обратную сторону популярности своего мужа. Кстати, это уже не первое публичное заявление эксдружин министра, днем ​​ранее дизайнер четко дала понять, будет ли освещать политические темы в своем инстаграмме.

По словам Анастасии, исторически сложилось так, что "женщине в таких ситуациях достается почти всегда". Она отметила, что любые претензии к политику автоматически превращаются в заказные информационные атаки против нее, сопровождающиеся серьезными угрозами.

Есть претензии к мужу – предъявляют жене. Заказывают на тебя ИПСО о яхтах на миллионы и недвижимости. После чего желают смерти тебе и твоему ребенку. И это не шутка,

– поделилась Федорова.

В то же время бизнесвумен подчеркнула, что даже чрезмерное восхищение ее мужем со стороны общества обернулось для нее обесцениванием. В качестве примера она показала скриншот комментария от поклонницы, которая написала: "Федоров теперь принадлежит нам, отойди в сторону, баба".

Анастасия Федорова об угрозах от фанаток / скриншот из инстаграма

Анастасия рассказала о ряде тревожных ситуаций, которые произошли с ней и ее окружением в последнее время из-за неадекватного поведения незнакомцев.

Угрозы от яростных фанаток, которые видят в моем муже своего президента или своего мужа – я хз. Потому что по их ленте уже сложно понять. Стремные ситуации в офисе, которые до чертиков напугали мою команду,

– написала дизайнер.

Она также упомянула показательный случай в столичном магазине GOODWINE. По ее словам, несколько мужчин настолько нагло снимали ее на телефон и обсуждали, почему ей пришлось лично вмешаться в ситуацию. Жена экс-министра подчеркнула, что категорически осуждает подобный фанатизм и нарушение границ.

Вот это для меня и есть момент, когда восхищение перестает быть адекватным и конструктивным. Я не поддерживаю никакого культа личности. Потому что рано или поздно любой культ начинает преобладать над здравым смыслом,

– подытожила она.

Анастасия Федорова / фото из инстаграма

Несмотря на волну негатива, в следующей публикации Анастасия поблагодарила за колоссальную поддержку. Она отметила, что получила сотни сообщений от сознательных людей, которые делились своими историями и проявляли эмпатию. Бизнесвумен призналась, что ее больше всего тронуло то, что "несмотря на весь шум, вокруг оказалось достаточно людей, которые знают, что такое уважение, что такое человеческое достоинство и границы".

Анастасия Федорова благодарит адекватных людей / скриншот из инстаграма

А что известно об Анастасии Федоровой и чем занимается жена бывшего министра обороны – читай в материале 24 канала.