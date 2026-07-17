Отставка Михаила Федорова спровоцировала не только бурное обсуждение в обществе, но и шквал негатива, направленный на его семью. На своей странице в инстаграмме дизайнер и бизнесвумен Анастасия Федорова опубликовала эмоциональное обращение, подробно описав обратную сторону популярности своего мужа. Кстати, это уже не первое публичное заявление эксдружин министра, днем ранее дизайнер четко дала понять, будет ли освещать политические темы в своем инстаграмме.
По словам Анастасии, исторически сложилось так, что "женщине в таких ситуациях достается почти всегда". Она отметила, что любые претензии к политику автоматически превращаются в заказные информационные атаки против нее, сопровождающиеся серьезными угрозами.
Есть претензии к мужу – предъявляют жене. Заказывают на тебя ИПСО о яхтах на миллионы и недвижимости. После чего желают смерти тебе и твоему ребенку. И это не шутка,
– поделилась Федорова.
В то же время бизнесвумен подчеркнула, что даже чрезмерное восхищение ее мужем со стороны общества обернулось для нее обесцениванием. В качестве примера она показала скриншот комментария от поклонницы, которая написала: "Федоров теперь принадлежит нам, отойди в сторону, баба".Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Анастасия Федорова об угрозах от фанаток / скриншот из инстаграма
Анастасия рассказала о ряде тревожных ситуаций, которые произошли с ней и ее окружением в последнее время из-за неадекватного поведения незнакомцев.
Угрозы от яростных фанаток, которые видят в моем муже своего президента или своего мужа – я хз. Потому что по их ленте уже сложно понять. Стремные ситуации в офисе, которые до чертиков напугали мою команду,
– написала дизайнер.
Она также упомянула показательный случай в столичном магазине GOODWINE. По ее словам, несколько мужчин настолько нагло снимали ее на телефон и обсуждали, почему ей пришлось лично вмешаться в ситуацию. Жена экс-министра подчеркнула, что категорически осуждает подобный фанатизм и нарушение границ.
Вот это для меня и есть момент, когда восхищение перестает быть адекватным и конструктивным. Я не поддерживаю никакого культа личности. Потому что рано или поздно любой культ начинает преобладать над здравым смыслом,
– подытожила она.
Анастасия Федорова / фото из инстаграма
Несмотря на волну негатива, в следующей публикации Анастасия поблагодарила за колоссальную поддержку. Она отметила, что получила сотни сообщений от сознательных людей, которые делились своими историями и проявляли эмпатию. Бизнесвумен призналась, что ее больше всего тронуло то, что "несмотря на весь шум, вокруг оказалось достаточно людей, которые знают, что такое уважение, что такое человеческое достоинство и границы".
Анастасия Федорова благодарит адекватных людей / скриншот из инстаграма
А что известно об Анастасии Федоровой и чем занимается жена бывшего министра обороны – читай в материале 24 канала.