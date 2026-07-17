Відставка Михайла Федорова спровокувала не лише бурхливе обговорення в суспільстві, а й шквал негативу, спрямований на його родину. На своїй сторінці в інстаграмі дизайнерка та бізнесвумен Анастасія Федорова опублікувала емоційне звернення, детально описавши зворотний бік популярності свого чоловіка. До речі, це вже не перша публічна заява ексдружин міністра, днем раніше дизайнерка чітко дала зрозуміти, чи висвітлюватиме політичні теми у своєму інстаграмі.

За словами Анастасії, історично склалося так, що "жінці у таких історіях дістається майже завжди". Вона зазначила, що будь-які претензії до політика автоматично перетворюються на замовні інформаційні атаки проти неї, які супроводжуються серйозними погрозами.

Є претензії до чоловіка – пред'являють дружині. Замовляють на тебе ІПСО про яхти на мільйони та нерухомість. Після чого бажають смерті тобі і твоїй дитині. І це не прикол,

– поділилася Федорова.

Водночас бізнесвумен підкреслила, що навіть надмірне захоплення її чоловіком з боку суспільства обертається для неї знеціненням. Як приклад вона показала скриншот коментаря від прихильниці, яка написала: "Федоров тепер належить нам, відійди в сторонку, бабіна".

Анастасія Федорова про погрози від фанаток / скриншот з інстаграму

Анастасія розповіла про низку тривожних ситуацій, які трапилися з нею та її оточенням останнім часом через неадекватну поведінку незнайомців.

Погрози від лютих фанаток, які бачать мого чоловіка своїм президентом чи своїм чоловіком – я хз. Бо по їхній стрічці вже складно зрозуміти. Стрьомні ситуації в офісі, які до біса налякали мою команду,

– написала дизайнерка.

Вона також згадала показовий випадок у столичному магазині GOODWINE. За її словами, кілька чоловіків настільки нахабно знімали її на телефон та обговорювали, що їй довелося особисто втрутитися в ситуацію. Дружина ексміністра наголосила, що категорично засуджує подібний фанатизм і порушення меж.

Ось це для мене і є момент, коли захоплення перестає бути адекватним та конструктивним. Я не підтримую жодного культу особистості. Бо рано чи пізно будь-який культ починає жити важливіше за здоровий глузд,

– підсумувала вона.

Анастасія Федорова / фото з інстаграму

Попри хвилю негативу, у наступній публікації Анастасія подякувала за колосальну підтримку. Вона зазначила, що отримала сотні повідомлень від свідомих людей, які ділилися своїми історіями та виявляли емпатію. Бізнесвумен зізналася, що її найбільше розчулило те, що "попри весь шум, навколо виявилося достатньо людей, які знають, що таке повага, що таке людська гідність та кордони".

Анастасія Федорова дякує адекватним людям / скриншот з інстаграму

А що відомо про Анастасію Федорову та чим займається дружина колишнього міністра оборони – читай в матеріалі 24 Каналу.