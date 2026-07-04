Бывшая участница "ВИА Гры" раскрыла пол будущего ребенка: трогательное видео с гендер-вечеринки

В начале июня бывшая участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова сообщила, что впервые станет мамой.

А теперь певица вместе с мужем Кириллом раскрыла пол будущего ребенка. Трогательным видео с гендер-пати артистка поделилась на своей странице в инстаграме.

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Супруги решили не устраивать шумный праздник, а отметить событие тихо, вдвоем. Они сели на берегу водоема и разрезали торт бокалами вместо ножа. Когда внутри показалась розовая начинка, стало ясно: пара ждет девочку.

Для Анастасии Кожевниковой и ее мужа это будет первый ребенок. Пара поженилась в 2018 году.

Что известно об участии Кожевниковой в "ВИА Гры": кратко

В 2013 году Анастасия приняла участие в шоу "Хочу в "ВИА-Гру" и впоследствии присоединилась к группе – вместе с ней туда попали Миша Романова и Эрика Гергец.

В 2018 году Кожевникова покинула коллектив.