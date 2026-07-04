А тепер співачка разом із чоловіком Кирилом розкрила стать майбутньої дитини. Зворушливим відео з гендер-паті артистка поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

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Подружжя вирішило не влаштовувати гучне свято, а відзначити подію тихо, удвох. Вони сіли на березі водойми й розрізали торт келихами замість ножа. Коли всередині показалася рожева начинка, стало зрозуміло: пара чекає на дівчинку.

Для Анастасії Кожевнікової та її чоловіка це буде перша дитина. Пара одружилася у 2018 році.

Що відомо про участь Кожевнікової у "ВІА Грі": коротко

У 2013 році Анастасія взяла участь у шоу "Хочу до "ВІА Гри" і згодом приєдналася до гурту – разом із нею туди потрапили Міша Романова та Еріка Гергец.

У 2018 році Кожевнікова залишила колектив.