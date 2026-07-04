А теперь певица вместе с мужем Кириллом раскрыла пол будущего ребенка. Трогательным видео с гендер-пати артистка поделилась на своей странице в инстаграме.
К теме Певец, которого называют "внебрачным сыном" Виктора Павлика, объявил о пополнении в семье
Супруги решили не устраивать шумный праздник, а отметить событие тихо, вдвоем. Они сели на берегу водоема и разрезали торт бокалами вместо ножа. Когда внутри показалась розовая начинка, стало ясно: пара ждет девочку.
Для Анастасии Кожевниковой и ее мужа это будет первый ребенок. Пара поженилась в 2018 году.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Что известно об участии Кожевниковой в "ВИА Гры": кратко
В 2013 году Анастасия приняла участие в шоу "Хочу в "ВИА-Гру" и впоследствии присоединилась к группе – вместе с ней туда попали Миша Романова и Эрика Гергец.
В 2018 году Кожевникова покинула коллектив.
- Напомним, что недавно впервые стала мамой украинская актриса Клавдия Дрозд, которую большинство зрителей знают по популярному сериалу "Реванш".