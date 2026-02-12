Финалистка "Холостяка-14" в очередной раз намекнула на отношения с известным певцом: романтическое фото

Финалистка 14 сезона проекта "Холостяк" Анастасия Половинкина в очередной раз намекнула, что встречается с известным украинским певцом Виталием Островским. Знаменитостям уже долгое время приписывают роман.

Половинкина и Островский опубликовали совместное романтическое фото в инстаграме. Они заинтриговали подписью.

Кстати Финалистка "Холостяка-14" отреагировала на слухи о романе с известным певцом

На фотографии Анастасия Половинкина сидит на коленях у Виталия Островского. Они обнимают друг друга и улыбаются. Под фотографией знаменитости написали: "Теперь официально", но подробностями не поделились.

Виталий Островский и Анастасия Половинкина / Фото из инстаграма

Реакция сети

В комментариях под заметкой люди считают, что таким образом Анастасия и Виталий подтвердили отношения:

"Очень красивые! Будьте счастливы".

"Какая пара. Очень красивые!"

"Котусики".

"Достойная женщина достается только достойному мужчине. Счастья вам".

"Вы реально похожи".

"Самая красивая пара".

Комментарии под сообщением Половинкиной и Островского / Скриншоты из инстаграма

Что этому предшествовало?