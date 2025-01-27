Приходько, которая слушала песню российского певца-путиниста, впервые прокомментировала скандал

Певица Анастасия Приходько прокомментировала скандал, в который недавно попала. На днях она записала видео под трек российского артиста-путиниста Иракли "Вова-чума" и поделилась им в инстаграм-сторис.

Певец внесен в базу "Миротворец" и поддерживает действия оккупантов. Приходько объяснила, что слушала песню Иракли, потому что "Вова" виноват в том, что происходит в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на "33 вопроса от Люкс ФМ".

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Потому что Вова – чума. Чего-то мне вспомнилась эта песня. Потому что через Вову все – то, что происходит в моей стране. Вот поэтому и песня почему-то стрельнула мне в голову,

– сказала Анастасия Приходько.

Когда ведущий Женя Фешак спросил у Приходько, о каком именно "Вове" она говорит, певица ответила так: "Ну давай Путин пусть будет".

Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео онлайн

Анастасия Приходько вступилась за русский язык

Напомним, что не так давно Анастасия Приходько дала интервью на русском и стала на защиту языка страны-агрессора. По словам артистки, в 2014 году она решила, что обязана знать украинский, но не должна навязывать его другим людям. Женщина не готова отворачиваться от близких, которые общаются на русском.

Приходько считает, что до 2014 года все были равнодушными к языковому вопросу. По ее мнению, тогда страна была единой, а впоследствии украинцы начали ссориться. Более того, певица повторила пропагандистский нарратив о том, что русскоязычных украинцев оскорбляют и травят.