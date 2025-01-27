Співак внесений до бази "Миротворець" та підтримує дії окупантів. Приходько пояснила, що слухала пісню Іраклі, бо "Вова" винний у тому, що відбувається в Україні, пише 24 Канал з посиланням на "33 запитання від Люкс ФМ".

До слова Анастасія Приходько розсекретила, чим займається її чоловік

Тому що Вова – чума. Чогось мені згадалася ця пісня. Тому що через Вову все – те, що відбувається в моїй країні. От тому і пісня чомусь стрельнула мені в голову,

– сказала Анастасія Приходько.

Коли ведучий Женя Фешак спитав у Приходько, про якого саме "Вову" вона говорить, співачка відповіла так: "Ну давай Путін нехай буде".

Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн

Анастасія Приходько заступилася за російську мову

Нагадаємо, що не так давно Анастасія Приходько дала інтерв'ю російською і стала на захист мови країни-агресора. За словами артистки, у 2014 році вона вирішила, що зобов'язана знати українську, але не повинна нав'язувати її іншим людям. Жінка не готова відвертатися від близьких, які спілкуються російською.

Приходько вважає, що до 2014 року усі були байдужими до мовного питання. На її думку, тоді країна була єдиною, а згодом українці почали розсварюватися. Ба більше, співачка повторила пропагандистський наратив про те, що російськомовних українців ображають і цькують.