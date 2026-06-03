Анастасия Пустовит впервые показала возлюбленного-военного, за которого выходит замуж

Украинская актриса Анастасия Пустовит приоткрыла завесу личной жизни. Звезда сериала "Тихая Нава" впервые поделилась фото со своим избранником.

Анастасия Пустовит недавно намекнула на то, что выходит замуж. Теперь же она поделилась романтическим сообщением на своей странице в инстаграме.

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Актриса опубликовала серию снимков, на которых позирует вместе с любимым. Кажется, это впервые звезда поделилась совместными кадрами. Пока известно лишь то, что мужчину зовут Владимир.

Пара позировала на отдыхе в горах, делала селфи в зеркале и обнималась на Каннском кинофестивале. Анастасия Пустовит рассказала, что она с женихом отпраздновала 5 годовщину отношений. Это впервые паре удалось отпраздновать вместе эту важную дату.

Вместе пол и 4,5 в войне и на расстоянии. Только мы знаем какой ценой нам это дается, особенно когда за основу берешь любовь. Мы разные с тобой и одновременно похожи. Уж точно, не побоюсь сказать, семья. Однозначно и в горе, и в радости,

– поделилась актриса.

Анастасия Пустовит призналась в любви жениху и пожелала, чтобы океан "был ласковым", а солнце "не обжигало плечи".

Анастасия Пустовит с женихом / Фото из инстаграма Анастасии Пустовит

Что известно о личной жизни Анастасии Пустовит?

Анастасия Пустовит, известна фильмами и сериалами "Тихая Нава", "БожеВильные", "Вперед брат", – известная актриса, активистка и волонтер.

За несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения Анастасия начала встречаться с бойфрендом. Они как раз планировали жить вместе, как началась полномасштабная война. 26 февраля 2022 года мужчина мобилизовался – и с тех пор им пришлось развивать отношения на расстоянии.

Лишь недавно в одном из интервью Анастасия Пустовит говорила, что пока не задумывалась с любимым о браке. А уже в мае показала кольцо и призналась, что теперь находится в новом статусе.