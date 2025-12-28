Вскоре после дня рождения умер легендарный актер и ведущий Анатолий Суханов
- Анатолий Суханов, легендарный украинский актер и ведущий, умер 27 декабря в столичной больнице после госпитализации утром того же дня.
- Он был известен своей работой в театре, в частности спектаклем "СкороВода", и ведением популярных детских телепередач "Еники-беники" и "Лего-экспресс".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Киевского академического театра "Колесо", артистом которого был Суханов много лет.
Что известно об Анатолии Суханове?
Коллеги Анатолия Суханова рассказали, что его госпитализировали утром 27 декабря. Но спасти его жизнь не удалось, смерть наступила в 11:30.
Его никто никогда не заменит! Мы его очень любим!
– сказала мама умершего Елена Черногуз.
Артист отметил свое 54-летие всего несколько дней назад, 23 декабря.
Учился он в университете имени Карпенко-Карого, впоследствии там работал.
Играл Суханов и в театре. Особенно запомнился он в спектакле "СкороВода", где сыграл Григория Сковороду.
Также он был легендарным ведущим популярных детских телепередач "Еники-беники" и "Лего-экспресс" и внес значительный вклад в развитие детского вещания.
А еще Анатолий Суханов часто проводил концерты многих украинских звезд.
"Добрая душа, открытое сердце, всегда поддержка коллегам", – написала певица Светлана Мирвода.
Ты был добрым, искренним, нежным, хрупким,
– также добавила актриса Наталья Васько.
Другие потери среди звезд
В возрасте 77 лет умер Петр Остапишин, диктор Львовского телевидения и ведущий программы "Концерт поздравлений". 38 лет он работал на львовском телевидении, а после завершения карьеры занимался преподаванием.
В декабре также умер народный артист Степан Гига. С легендой попрощались 15 декабря.
А в начале месяца остановилось сердце фронтмена группы ADAM Михаила Клименко. Несколько месяцев артист боролся с туберкулезным менингитом.