Петр Остапишин работал на Львовском телевидении 38 лет. Об этом сообщил его коллега Олег Климович, передает 24 Канал.
Смотрите также Один из немногих, кто попрощался со Степаном Гигой: где сейчас певец Иван Попович
Что известно о смерти диктора?
Диктор Львовского телевидения, ведущий программ "Концерт поздравлений" и "Кофе по-львовски" Петр Остапишин умер 23 декабря в возрасте 77 лет.
Он останется в нашей памяти человеком высокой культуры, тонкого художественного вкуса, настоящей интеллигентности и порядочности,
– отметил Климович.
Мэр Львова Андрей Садовый выразил соболезнования родным Петру Остапишину и отметил его вклад во львовское телевидение.
"Концерт поздравлений" был больше чем традиция – это был человек-эпоха, лицо львовского телевидения, которая собирала у экранов тысячи зрителей. Скорбим и искренне сочувствуем семье,
– написал он.
Петр Остапишин был ведущим "Концерта поздравлений" в течение 38 лет – от 1977 до закрытия программы в 2018 году. После завершения работы на телевидении он посвятил себя преподаванию во львовском филиале Национального университета культуры и искусств.
Программа "Кофе по-львовски": смотрите фрагмент
Кого из известных украинцев мы потеряли в этом году?
Лесик (Олег) Турко умер 22 ноября. Панихида по Лесику состоялась в церкви Святых апостолов Петра и Павла в городе Новояворовск Львовской области, где родился певец. Похоронили исполнителя в поселке Ивано-Франково.
Сердце фронтмена группы ADAM Михаила Клименко перестало биться 7 декабря. В течение нескольких месяцев артист боролся с туберкулезным менингитом. Прощание с певцом состоялось 9 декабря.
О смерти народного артиста Степана Гиги стало известно 12 декабря, похороны состоялись 15 декабря в Гарнизонном храме. Артиста похоронили на Лычаковском кладбище, в соответствии с его завещанием.