Петр Остапишин работал на Львовском телевидении 38 лет. Об этом сообщил его коллега Олег Климович, передает 24 Канал.

Смотрите также Один из немногих, кто попрощался со Степаном Гигой: где сейчас певец Иван Попович

Что известно о смерти диктора?

Диктор Львовского телевидения, ведущий программ "Концерт поздравлений" и "Кофе по-львовски" Петр Остапишин умер 23 декабря в возрасте 77 лет.

Он останется в нашей памяти человеком высокой культуры, тонкого художественного вкуса, настоящей интеллигентности и порядочности,

– отметил Климович.

Мэр Львова Андрей Садовый выразил соболезнования родным Петру Остапишину и отметил его вклад во львовское телевидение.

"Концерт поздравлений" был больше чем традиция – это был человек-эпоха, лицо львовского телевидения, которая собирала у экранов тысячи зрителей. Скорбим и искренне сочувствуем семье,

– написал он.

Петр Остапишин был ведущим "Концерта поздравлений" в течение 38 лет – от 1977 до закрытия программы в 2018 году. После завершения работы на телевидении он посвятил себя преподаванию во львовском филиале Национального университета культуры и искусств.

Программа "Кофе по-львовски": смотрите фрагмент

Кого из известных украинцев мы потеряли в этом году?