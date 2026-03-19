Вез дочь в садик: известный украинский ведущий попал в ДТП

Андрей Джеджула попал в аварию – это произошло неподалеку от его дома. Шоумен рассказал, что именно случилось.

Андрей Джеджула поделился деталями в видео на своей странице в инстаграме. К счастью, из-за ДТП никто не пострадал.

19 марта ведущий вез дочь Адель в детский сад. По дороге на Дарницкий мост в него врезалась другая машина. В видео заметно, что на машине Джеджулы появились немалые вмятины и царапины.

Не знаю, кто сделал этот смертельно опасный разворот. Вез Адель в садик и на развороте в стоящую мою машину прилетело. Эмоции зашкаливали,

– поделился Андрей Джеджула.

Шоумен рассказал, что такие аварии происходят на этом месте постоянно. Поэтому обратился к другим водителям с советом.

"Обращаюсь ко всем, кто утром едет на Дарницкий мост. Каждый раз случаются одни и те же ДТП. Не становитесь в левый ряд, ездите в среднем и правом", – сказал Джеджула.

Ведущий добавил, что ему довольно обидно попасть в ДТП недалеко от дома. Ведь во время поездок в Донецкой или Запорожской области все происходило без инцидентов. Сейчас Джеджула надеется на оперативную реакцию от страховой компании.

