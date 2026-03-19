Вез дочь в садик: известный украинский ведущий попал в ДТП
- Ведущий Андрей Джеджула попал в ДТП, когда вез дочь в садик, к счастью, никто не пострадал.
- Джеджула призвал водителей быть осторожными по дороге к Дарницкому мосту из-за частых аварий в этом месте.
Андрей Джеджула попал в аварию – это произошло неподалеку от его дома. Шоумен рассказал, что именно случилось.
Андрей Джеджула поделился деталями в видео на своей странице в инстаграме. К счастью, из-за ДТП никто не пострадал.
19 марта ведущий вез дочь Адель в детский сад. По дороге на Дарницкий мост в него врезалась другая машина. В видео заметно, что на машине Джеджулы появились немалые вмятины и царапины.
Не знаю, кто сделал этот смертельно опасный разворот. Вез Адель в садик и на развороте в стоящую мою машину прилетело. Эмоции зашкаливали,
– поделился Андрей Джеджула.
Шоумен рассказал, что такие аварии происходят на этом месте постоянно. Поэтому обратился к другим водителям с советом.
"Обращаюсь ко всем, кто утром едет на Дарницкий мост. Каждый раз случаются одни и те же ДТП. Не становитесь в левый ряд, ездите в среднем и правом", – сказал Джеджула.
Ведущий добавил, что ему довольно обидно попасть в ДТП недалеко от дома. Ведь во время поездок в Донецкой или Запорожской области все происходило без инцидентов. Сейчас Джеджула надеется на оперативную реакцию от страховой компании.
Отметим, в январе этого года завершилось рассмотрение дела о ДТП, в результате которого погибла блогер Анна Жук. Об этом сообщило Общественное Полтава.
Кто из звезд ранее попадал в аварии?
- Наталья Могилевская попала в ДТП в начале февраля этого года. Три автомобиля столкнулись на дороге из-за гололеда. Сама артистка не пострадала. Этот инцидент случился в годовщину гибели Кузьмы Скрябина.
- Также зимой этого года в аварию попала жена украинского актера Артура Логая – Евгения. В авто тогда был сын и собака.
- В ноябре 2025 года участницей дорожно-транспортного происшествия стала рэперка alyona alyona. Тогда она призналась, что сама виновата в аварии, ведь не придерживалась безопасной дистанции и наехала на другое авто.
- В марте 2025 года в аварию попала певица Lida Lee. Ее машина столкнулась с другой машиной. Автомобиль артистки не мог продолжать движение, поэтому Лидии пришлось вызвать эвакуатор. Сама звезда не пострадала.