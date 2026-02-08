Об инциденте женщина рассказала на своей странице в инстаграме. Евгения ехала на машине своего мужа, ведь ее авто – на СТО.
Вчера я разбила авто Артура. В моменте аж руки начали трястись. К сожалению, в авто были сын и собака. Напугались все, а я, уже когда поняла, что не справляюсь с торможением, поймала отчаяние,
– призналась Евгения Логай.
Жена Артура Логая разбила его машину / Скриншот из инстаграма Евгении
После ДТП Артур поддержал Евгению. Актер поинтересовался, как чувствует себя жена и их сын Лев. Логай призвал любимую успокоиться, ехать домой, а он разберется в ситуации.
И это разберусь для меня – все. И это не значит, что за ремонт будет платить муж – нет. Я взрослая и буду нести ответственность за свою где-то невнимательность. Но это его спокойствие и одновременно переживания за нас, а не за авто, решает все,
– подчеркнула Евгения.
Кто из звезд недавно попал в ДТП?
Напомним, 2 февраля Наталья Могилевская попала в ДТП. Из-за гололеда столкнулись 3 машины.
Народная артистка Украины призвала подписчиков быть осторожными на дорогах. Она показала кадры с места происшествия и, судя по всему, не пострадала.
Заметим, что инцидент произошел в годовщину смерти Кузьмы Скрябина, который был другом Могилевской. Певец погиб в результате ДТП возле села Лозоватка Днепропетровской области 2 февраля 2015 года. Его внедорожник столкнулся с молоковозом.