Об инциденте женщина рассказала на своей странице в инстаграме. Евгения ехала на машине своего мужа, ведь ее авто – на СТО.

Вчера я разбила авто Артура. В моменте аж руки начали трястись. К сожалению, в авто были сын и собака. Напугались все, а я, уже когда поняла, что не справляюсь с торможением, поймала отчаяние,

– призналась Евгения Логай.

Жена Артура Логая разбила его машину / Скриншот из инстаграма Евгении

После ДТП Артур поддержал Евгению. Актер поинтересовался, как чувствует себя жена и их сын Лев. Логай призвал любимую успокоиться, ехать домой, а он разберется в ситуации.

И это разберусь для меня – все. И это не значит, что за ремонт будет платить муж – нет. Я взрослая и буду нести ответственность за свою где-то невнимательность. Но это его спокойствие и одновременно переживания за нас, а не за авто, решает все,

– подчеркнула Евгения.

