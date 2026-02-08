Про інцидент жінка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Євгенія їхала на машині свого чоловіка, адже її авто – на СТО.
Не пропустіть Через рік після трагедії: суд виніс вирок водієві, який спричинив смертельну ДТП з Анною Жук
Учора я розбила авто Артура. У моменті аж руки почали трястись. На жаль, в авто були син і собака. Налякались усі, а я, вже коли зрозуміла, що не справляюсь з гальмуванням, зловила розпач,
– зізналась Євгенія Логай.
Дружина Артура Логая розбила його машину / Скриншот з інстаграму Євгенії
Після ДТП Артур підтримав Євгенію. Актор поцікавився, як почувається дружина та їхній син Лев. Логай закликав кохану заспокоїтися, їхати додому, а він розбереться у ситуації.
І це розберусь для мене – все. І це не означає, що за ремонт буде платити чоловік – ні. Я доросла і буду нести відповідальність за свою десь неуважність. Але цей його спокій і водночас переживання за нас, а не за авто, вирішує все,
– наголосила Євгенія.
Хто з зірок нещодавно потрапив у ДТП?
Нагадаємо, 2 лютого Наталія Могилевська потрапила у ДТП. Через ожеледь зіткнулися 3 машини.
Народна артистка України закликала підписників бути обережними на дорогах. Вона показала кадри з місця події та, судячи з усього, не постраждала.
Зауважимо, що інцидент стався у річницю смерті Кузьми Скрябіна, який був другом Могилевської. Співак загинув унаслідок ДТП біля села Лозуватка Дніпропетровської області 2 лютого 2015 року. Його позашляховик зіткнувся з молоковозом.