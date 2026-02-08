Про інцидент жінка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Євгенія їхала на машині свого чоловіка, адже її авто – на СТО.

Не пропустіть Через рік після трагедії: суд виніс вирок водієві, який спричинив смертельну ДТП з Анною Жук

Учора я розбила авто Артура. У моменті аж руки почали трястись. На жаль, в авто були син і собака. Налякались усі, а я, вже коли зрозуміла, що не справляюсь з гальмуванням, зловила розпач,

– зізналась Євгенія Логай.

Дружина Артура Логая розбила його машину / Скриншот з інстаграму Євгенії

Після ДТП Артур підтримав Євгенію. Актор поцікавився, як почувається дружина та їхній син Лев. Логай закликав кохану заспокоїтися, їхати додому, а він розбереться у ситуації.

І це розберусь для мене – все. І це не означає, що за ремонт буде платити чоловік – ні. Я доросла і буду нести відповідальність за свою десь неуважність. Але цей його спокій і водночас переживання за нас, а не за авто, вирішує все,

– наголосила Євгенія.

Хто з зірок нещодавно потрапив у ДТП?