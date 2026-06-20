Бывшие супруги Денисенко и Фединчик воссоединились на празднике сына: редкие кадры

Наталья Денисенко впервые за долгое время появилась на публике вместе со своим бывшим мужем Андреем Фединчиком.

Бывшие супруги посетили выпускной сына Андрейка. Фотографии с праздника актер опубликовал на своей странице в Instagram.

Вас также может заинтересовать Наш малючелло, – Леся Никитюк показала трогательные кадры с сыном, которому исполнился год

Андрей Фединчик показал фото с сыном, его одноклассником Егором и бывшей женой Натальей Денисенко.

В этом году Андрейка закончил 2 класс.

Хороший солнечный день,

– написал под публикацией Фединчик.

Известно, что сын актеров учится в одной из частных школ Киева. Ранее Наталья Денисенко рассказывала, что обучение обходится примерно в 18 тысяч гривен в месяц, а вместе с кружками и питанием сумма увеличивается ещё на 10-14 тысяч. В общей сложности получается примерно 28 тысяч гривен ежемесячно только за школу.

Каковы сейчас отношения между Натальей Денисенко и Андреем Фединчиком?

Официально пара рассталась в мае 2025 года, положив конец 8 годам брака. Сама Денисенко отмечала, что их отношения нельзя назвать теплыми, но они стараются хорошо выполнять роль родителей. В частности, по словам актрисы, Фединчик, по возможности, почти каждый день утром приходил, чтобы отвести ребенка в школу.

Напомним, ранее Андрей Фединчик обвинял бывшую жену в измене с бизнесменом Юрием Савранским, с которым она сейчас находится в отношениях. В то же время Наталья Денисенко эти обвинения опровергала.

После последнего звонка Наталья, её сын и её нынешний партнёр Юрий отправились отдыхать на море. Об этом она рассказала в своих соцсетях.