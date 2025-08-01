В июле 2024 года комик, участник проекта "Львы на джипе" Андрей Лузан мобилизовался в Вооруженные Силы Украины. Он служит в 412-м отдельном полку беспилотных систем Nemesis.

В новом интервью Лузан рассказал, чем занимается в армии. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Pressing.

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Андрей Лузан является оператором дрона. Военнослужащий говорит, что главная задача – обезвредить как можно больше логистики и сил врага, чтобы облегчить работу пехотинцам и штурмовикам.

Комик признался, что каждая неудача очень давит морально. Мужчина рассказал о своем первом вылете на личный состав противника. По словам Лузана, он сильно волновался.

У меня сердце фигачило так, что закладывало уши. Просто такие нервы были. На технику, на пушку какую-то первую залетал спокойно,

– отметил Андрей.

Интервью с Андреем Лузаном: смотрите видео онлайн

Лузан добавил, что волнение мешает во время выполнения боевой задачи.

Я понял одну тему в FPV. Если ты полностью отпускаешь, чисто на инстинктах летаешь, ты – это дрон, ты управляешь дроном, ты не задумываешься, как ты крутишь стики, то все получается. Как только ты начинаешь думать: "Очень важно попасть, если я не попаду..." – все идет плохо,

– поделился он.

Военнослужащий отметил, что важно усложнить логистику врага.

Напомним, ранее лидер группы "Пирог и Кнут" Марьян Пирожок пополнил ряды ВСУ.