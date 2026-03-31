Победитель "Холостячки", который служит в НГУ, показался с девушкой и трогательно обратился к ней
Победитель 2 сезона реалити-шоу "Холостячка" Андрей Задворный показался с девушкой. Предприниматель, который мобилизовался, трогательно обратился к любимой.
Соответствующее сообщение Задворный опубликовал на своей странице в инстаграме. Он поделился серией фотографии с избранницей Александрой Ткаченко.
На некоторых фотографиях Андрей Задворный позирует в военной форме, а на одной из них Александра держит его военный билет.
В заметке победитель 2 сезона "Холостячки" отметил, что очень важно, когда есть человек, который ждет дома, любит и поддерживает в важных и непростых решениях.
Спасибо тебе, моя девочка, за поддержку, за то, что ты несмотря на то, что хотела бы быть рядом, поддерживаешь меня в решении посвятить себя защите Украины. Спасибо за то, что могу полагаться на тебя. Прости мне твои слезы, я бы так хотел мочь тебя всегда прижать к себе, обнять и успокоить,
– обратился он к девушке.
Задворный добавил, что счастлив, что встретил Александру.
Андрей Задворный с девушкой / Фото из инстаграма военного
Напомним, что в финале "Холостячки" Андрей Задворный боролся за сердце Златы Огневич с Дмитрием Шевченко. После завершения проекта предприниматель и певица были вместе около 1,5 месяца.
Андрей и Злата появились в студии пост-шоу "Холостячки" и объявили о своем расставании. Инициатором разрыва стал мужчина. Задворный объяснял, что у него пропала влюбленность.
В какой-то момент я почувствовал, что когда я ухожу, у меня нет влечения вернуться, нет желания вернуться. Когда Злата писала мне слова любви, в какой-то момент я понял, что мой ответ будет неискренний,
– признавался он.
Что известно о службе Андрея Задворного?
18 февраля Андрей Задворный сообщил, что присоединился к подразделению Национальной гвардии Украины, но деталями не поделился.
Мужчина опубликовал фото в военной форме и отметил, что как волонтер "внутренне себя давно исчерпал", поэтому понял, что в армии может быть эффективнее.
"За годы войны я очень четко понял, где мой дом, где я чувствую себя на своем месте. Верю, что нам нужно отбиться, чтобы состояться", – подчеркнул Задворный.