Андрей Билоус впервые прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах
Преподавателя университета Карпенко-Карого и руководителя Молодого театра Андрея Билоуса обвиняют в сексуальных домогательствах к студенткам. Он впервые это прокомментировал.
Кроме того, режиссер высказался о будущем Киевского национального академического театра. Сообщает 24 Канал со ссылкой на TSN.ua.
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Преподаватель отвергает все обвинения. Он заявил об "организованной кампании", целью которой называет его "устранение с должности в театре и получение контроля над помещением театра, который успешно функционирует".
Ни одно из выдвинутых мне обвинений не имеет подтвержденных доказательств. Я категорически отрицаю любые обвинения в харасменте или иных противоправных действиях и намерен это доказать в правовом порядке. Мною подано официальное заявление в полицию, и сейчас ведется проверка. В связи с этим я также подал заявление об ускорении этой проверки,
– отметил Андрей Белоус.
Он добавил, что имеет "достаточно доказательств в подтверждение своей позиции, которые уже переданы на рассмотрение досудебного следствия".
Кроме того, Билоус прокомментировал слухи о том, что "если его уволят из театра, все спектакли, которые он поставил как режиссер, запретит для показа".
Это мое право, которым я могу воспользоваться по завершению лицензии, которая есть в театре. А могу не воспользоваться. Сейчас лицензия действует до конца сезона,
– отметил режиссер.
Что известно о секс-скандале с Андреем Билоусом
- Все началось после публичного обвинения от бывшей студентки университета Карпенко-Карого Софии Сапожник. Она заявила, что режиссер требовал от нее интимные фотографии и предлагал обсуждать сексуальные фантазии. По словам девушки, Билоус также распространял частные фото других студенток.
- После этого заявления в сети появились анонимные свидетельства других девушек с подобными обвинениями.
- Впоследствии Билоуса отстранили от преподавания в университете до завершения расследования.
- Работники Молодого театра разделились в поддержке и противодействии режиссеру: 46 работников обратились в КГГА с требованием устранить руководителя, а 94 сотрудника подали заявление в его поддержку.