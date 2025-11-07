В каске и под антидроновой сеткой: в сети показали новое фото Анджелины Джоли из Украины
- Анджелина Джоли посетила город Херсон в Украине с благотворительной целью.
- В сети появилось новое фото с актрисой – она стояла под антидроновими сетками.
Визит Анджелины Джоли в Украину вызвал немало обсуждений в социальных сетях, хотя деталей об этой поездке не так много. Но в сети стало вирусным новое фото актрисы.
В социальных сетях распространяют свежий снимок с Анджелиной Джоли в Украине, пишет 24 Канал. Пользователи комментируют, что фото скорее напоминает кадр из голливудских фильмов, чем реальность.
Обратите внимание Анджелина Джоли посетила не только Херсон: появились новые подробности ее визита в Украину
На снимке Анджелина Джоли позирует в бронежилете и каске. Позади нее виднеются специальные антидронные сетки, ставшие привычной защитой для прифронтовых городов.
Анджелина Джоли в Украине / Фото из соцсетей
Напомним, что Анджелина Джоли посетила не только Херсон, но и побывала в Николаеве. Она встретилась с местными жителями, волонтерами и медиками, а также побывала в укрытии. Это уже второй визит актрисы в Украину во время полномасштабного вторжения.
Добавим, что Анджелина Джоли после поездки высказалась о жителях юга Украины. Она подчеркнула, что сила и поддержка людей поражают, на фоне того, что влиятельные люди всего мира забывают о защите гражданского населения. Актриса подчеркивает важность дипломатии, пишет организация Legacy of War Foundation.
Что известно о визите Анджелины Джоли в Украину?
- 5 ноября стало известно, что голливудская актриса посетила город Херсон. Она приехала в Украину с целью благотворительной помощи и побывала в медицинских учреждениях, где встретилась с детьми.
- Во время поездки актриса встретилась с начальником Херсонской МВА Ярославом Шанько. Он вручил Анджелине Джоли памятную монету с названием города.
- В Politico указывают, что украинские власти не знали о намерении Анджелины Джоли ехать в Украину. Она пересекла границу пешком.