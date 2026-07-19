Где сейчас бывшая тренерша "Взвешенных и счастливых" Анита Луценко, которая рассталась со своим возлюбленным

Анита Луценко уже давно не появляется на телевидении. В течение длительного времени она занимается саморазвитием за пределами Украины и, похоже, не планирует возвращаться.

Зрители помнят бывшую тренершу проекта "Взвешенные и счастливые" как первоклассную спортсменку, ведущую и эксперта. И, если вы вдруг не знали, Анита – многократная чемпионка и мастер спорта по спортивной аэробике и фитнесу. Сегодня она перенесла свою деятельность в социальные сети, а на ее страницу в инстаграме подписано более миллиона человек, пишет 24 Канал.

Телевизионная карьера

Когда Луценко поняла, что приобрела большой опыт в своей сфере, она решилась написать письмо руководителю проекта "Взвешенные и счастливые", в котором предложила себя на роль тренера. И судьба ей улыбнулась. Женщина получила эту работу, а затем стала еще и ведущей шоу.

Анита Луценко на проекте "Взвешенные и счастливые" / Фото из инстаграма тренера

Впоследствии ее можно было увидеть в программах "Все будет хорошо" и "Танцы со звездами". В последнем – спортсменка покинула шоу, ведь ее подвело зрительское голосование. Кроме того, Анита выходила на паркет с серьезной травмой, ведь во время репетиции первого танца получила закрытую травму грудной клетки и ушиб.

Почему рассталась с мужем

Луценко была в отношениях с Александром Лозовцем. В 2016 году на свет появилась дочь Мия. Пара так и не заключила официальный брак, поэтому ее избранник имел статус гражданского мужа.

Анита Луценко и Александр Лозовцев / Фото "Светской жизни"

Пару почти никогда не видели вместе на публичных мероприятиях. Это было связано с тем, что Александр не любит лишнего внимания и не является поклонником таких мероприятий.

В апреле 2025 года в интервью программе "Ближе к звездам" ведущая намекнула на проблемы в отношениях с Александром. В июне стало известно, что пара рассталась, а уже в декабре тренер подтвердила информацию о разрыве. Луценко вспомнила, что однажды вечером Александр признался ей в любви, а спортсменка поняла, что не может ответить мужчине взаимностью. Ведущая "Взвешенных и счастливых" не хотела лгать избраннику.

Я поняла, что стала все больше времени проводить в одиночестве. То есть мне комфортно одной с собой. И мне кажется, что люди должны быть вместе, пока они получают удовольствие от того, что находятся вместе. А если, когда вы вместе, ты ждешь момента, когда останешься одна, займешься своими делами и тебе станет комфортнее, то это совершенно нечестно,

– отметила Анита.

В то же время спортсменка добавила, что Лозовцов – любовь всей ее жизни. Анита призналась, что никогда не могла подумать, что эта любовь когда-нибудь угаснет.

Где сейчас Анита Луценко

Уже довольно долгое время женщина с дочерью живет в Испании, хотя раньше рассказывала о жизни в Великобритании, ведь там ребенок ходил в школу. Год назад спортсменка точно не рассматривала вариант возвращения в Украину на постоянной основе. Маловероятно, что за это время ее мнение изменилось.

Анита Луценко с дочерью / Фото из инстаграма тренерши

Бывшая тренерка шоу "Взвешенные и счастливые" продолжает активно заниматься спортом, ведет блог в инстаграме, а также имеет отдельную страницу с "фитнес-турами", к которым могут присоединиться все желающие.

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