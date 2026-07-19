Глядачі пам'ятають колишню тренерку проєкту "Зважені та щасливі", як першокласну спортсменку, ведучу та експертку. І, раптом ви не знали, але Аніта – багаторазова чемпіонка та майстер спорту зі спортивної аеробіки та фітнесу. Сьогодні свою діяльність вона перемістила у соцмережі, а на її сторінку в інстаграмі підписано понад один мільйон людей, пише 24 Канал.

Телевізійна кар'єра

Коли Луценко зрозуміла, що набула великого досвіду у своїй сфері, вона наважилась написати листа до керівника проєкту "Зважені та щасливі", у якому запропонувала себе на роль тренерки. І доля їй усміхнулась. Жінка отримала цю роботу, а потім була ще й ведучою шоу.

Аніта Луценко на проєкті "Зважені та щасливі" / Фото з інстаграму тренерки

Згодом її можна було побачити у програмах "Все буде добре" та "Танці із зірками". В останній – спортсменка покинула шоу, адже її підвело глядацьке голосування. Крім того, Аніта виходила на паркет із серйозною травмою, адже під час репетиції першого танцю отримала закриту травму грудної клітки та забиття.

Чому розійшлась із чоловіком

Луценко була у стосунках із Олександром Лозовцем. У 2016 році на світ з'явилась донька Мія. Пара так і не уклала офіційно шлюб, тому її обранець був у статусі цивільного чоловіка.

Аніта Луценко та Олександр Лозовцев / Фото "Світського життя"

Пару майже ніколи не бачили разом на публічних виходах. Це було пов'язано з тим, що Олександр не любить зайвої уваги і не прихильник таких заходів.

У квітні 2025 року в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок" ведуча натякнула на проблеми у стосунках з Олександром. У червні стало відомо, що пара роз'їхалась, а вже у грудні тренерка підтвердила інформацію про розрив. Луценко пригадала, що одного вечора Олександр зізнався їй в коханні, а спортсменка зрозуміла, що не може відповісти чоловікові взаємністю. Ведуча "Зважених та щасливих" не хотіла брехати обранцю.

Я зрозуміла, що почала все більше часу проводити сама. Тобто мені комфортно самій з собою. І мені здається, що люди мають бути разом, доки вони отримують задоволення від того, що разом. А якщо, коли ви разом, і ти чекаєш моменту, коли залишишся сама, поробиш свої справи й тобі буде більш комфортно, то це абсолютно нечесно,

– зазначила Аніта.

Водночас спортсменка додала, що Лозовцов – кохання всього її життя. Аніта зізналась, що ніколи не могла подумати, що воно колись згасне.

Де зараз Аніта Луценко

Уже тривалий час жінка з донькою живе в Іспанії, хоча раніше розповідала про життя у Британії, адже там дитина ходила до школи. Рік тому спортсменка точно не розглядала варіант, що повернеться до України на постійній основі. Малоймовірно, що за цей час її думка змінилась.

Аніта Луценко з донькою / Фото з інстаграму тренерки

Колишня тренерка "Зважених і щасливих" продовжує активно займатись спортом, веде блог в інстаграмі, а також має окрему сторінку з "фітнес-турами", до яких можуть долучитись усі охочі.

Також зверніть увагу і на Сергія Кузіна – колишнього продюсера співачки Еріки, який будує життя далеко за океаном.