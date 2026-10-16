"Думала, что больше никогда не полюблю": Анита Луценко впервые показала своего нового избранника-иностранца

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко официально подтвердила свои новые отношения и раскрыла личность возлюбленного.

Избранником звезды спорта стал влиятельный испанский бизнесмен Фермин Эгидо, с которым она устроила романтическую фотосессию в Киеве. После загадочных намеков в сентябре знаменитость решила больше не держать интригу и поделилась совместными снимками на своей странице в инстаграме.

На фото счастливая пара искренне улыбается, нежно обнимается и держится за руки во время прогулки по улицам столицы.

Тренер призналась, что эти отношения стали для нее настоящим подарком судьбы. Она чувствует абсолютную гармонию рядом с новым партнером.

Думала, что больше никогда не полюблю, но когда встречаешь своего человека, то чувствуешь настоящее спокойствие, благодарность и полное принятие. Счастлива с Фермином Эгидо,

– написала под публикацией Анита Луценко.

До этого романа звезда долгое время была в отношениях с Александром Лозовцовым. Их история началась еще в 2013 году, а впоследствии у пары родилась дочь Мия. Однако в конце 2025 года Анита сообщила о разрыве. Тренер рассказывала, что именно она решила прекратить отношения, поскольку со временем ее чувства к партнеру угасли. В то же время Аните и Александру удалось сохранить хорошие отношения. Они и дальше вместе воспитывают дочь.

Добавим, что в сентябре мы уже узнали подробности о новом избраннике тренера. Фермин Эгидо является основателем международного спортивного проекта OCEANMAN и с начала полномасштабной войны активно поддерживает Украину, полностью прекратив любую деятельность в России.