"Переговоры прошли успешно": Алхим встретилась с Еленой Мандзюк и поставила точку в скандале

Елена Мандзюк и Анна Алхим, как и планировали, встретились в Украине. Каждая из блогеров высказалась о встрече и сообщила, какой позиции будет придерживаться после громкого конфликта.

На фоне конфликта Анна Алхим предложила Елене встретиться. Мандзюк согласилась, но с условием – привезти помощь военным. Так каждая блогерша отправилась к защитникам, а по дороге они ненадолго встретились, пишет Show 24.

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Что о встрече сказала Елена Мандзюк

Блогер сообщила, что остается на той же позиции, которой и была. Она опровергла слухи о том, якобы Алхим приехала на фронт.

Вам всем не угодишь, никогда, чтобы не сделали и как не сделали! Полиция работает, СБУ также работает, хотя в этой ситуации очень странно! Виделась ли я с Алхим? Да, минут 5 где-то на обочине дороги, без военных, не на фронте,

– сказала Мандзюк.

Елена добавила, что таких блогеров, как Анна Алхим, в Украине много. Она считает, что будет неправильно построить стену. Вместо этого надо "избавиться от того, что заселила Россия в нас – ненависть друг к другу".

В инстаграм-сториз Елена Мандзюк добавила: "Переговоры прошли успешно. И не те, что в Стамбуле".



Елена и Анна о встрече / Фото из инстаграм-сториз

Реакция Анны Алхим

Блогерша показала, что отвезла военным авто и дроны. Она призналась, что не привыкла показывать помощь. Анна подтвердила встречу с Еленой и предложила поставить точку в скандале, завершить травлю с обеих сторон и объединить аудитории для помощи военным.

Никто никого не посылал, мы два адекватных человека. Просто произошел такой конфликт, хоть набрал обороты. У нас две разные аудитории. Мы все один народ, и если кто-то говорит на русском, а кто-то на украинском, это не значит, что мы враги друг для друга. Мы должны объединиться. Это нормально находить понимание и когда конфликты завершаются,

– сказала Анна Алхим.

Блогер добавила, что может разговаривать на украинском, но выросла в русскоязычной семье. Она считает, что вопрос языка должен быть закрыт. Однако заметила, что готова прекратить публично слушать русскую музыку.

"Я "дала в штангу" с публичным прослушиванием Басты, Тимати. Мне объяснили, что эти исполнители открыто спонсируют войну. И если я их слушаю публично, то я тоже автоматически тоже спонсирую войну. Это не так, я не хочу спонсировать войну. Я точно не являюсь врагом, которого вы из меня делаете. Если это приравнивается к тому, что я враг, то я не буду слушать Тимати и Басту в машине. Я могу от этого отказаться", – сказала Алхим.

Напомним, на фоне скандала в отношении Анны Алхим открыли уголовное дело в полиции. По данным Департамента коммуникаций НПУ, открыто три уголовных производства, одно из них касается госизмены. Кроме того, в СБУ начали проверку действий и высказываний блогера.