Интрига раскрыта: скандальная Алхим назвала имя женатого бизнесмена, с которым имела роман

В сети активно обсуждают личную жизнь скандального украинского блогера Анны Алхим. Она никогда не скрывала того, что крутит романы с женатыми мужчинами, но не раскрывала, о ком идет речь, – до этого момента.

Скандал вокруг Анны Алхим разгорелся на днях. Она обнародовала романтические фотографии с женатым мужчиной, с которым когда-то находилась в отношениях, рассекретив его личность, передает Show 24.

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Анна Алхим рассказала о расставании с женатым мужчиной

В феврале 2025 года вышел подкаст Василия Тимошенко с Алхим, где она рассказала о расставании с женатым мужем. По словам блогера, первый раз они поссорились, разошлись, но потом помирились. Окончательно пара завершила отношения, которые длились почти два года, из-за того, что Анне "надоело ждать его".

У меня было много женатых мужчин и никогда не стоял вопрос о разводе. То есть мне было хорошо, им было хорошо. Живите со своими женами, не зай*бывайте меня – у меня была такая позиция. Этот человек – единственный, от которого я не то что требовала развода, я его душила,

– рассказала Анна Алхим.

Блогер верила, что мужчина будет с ней, но говорит, что не "дожала" его, хотя могла, ведь чувства были очень сильными. Алхим добавила, что он стал одной из причин того, что она хотела покончить жизнь самоубийством.

Заметим! В этом же подкасте Анна Алхим призналась, что у нее была попытка самоубийства накануне Нового года. Блогер рассказала, что залезла на лестницу, и ее не выдержал ремень.

Алхим показала женатого мужчину, с которым имела роман

На днях Анна Алхим опубликовала фотографии с женатым мужчиной, с которым ранее крутила роман. Это – Константин Валеулин – президент инвестиционно-промышленной группы AES Group, как отмечается на его фейсбук-странице. Вероятно, именно о нем блогер рассказывала в подкасте Василия Тимошенко.

Анна Алхим показала экс-возлюбленного / Скриншот с тиктока

Константин женат на женщине, на имя Дарья, с которой воспитывает дочь.

Константин Валеулин с женой и дочерью / Фото инстаграма Дарьи

Я бы не начинала это все, если бы не утренняя фотография Дарьи Сергеевны, которая меня очень расстроила. Потому что я вчера до 1 часа ночи с Константином Сергеевичем ссорилась, мы дрались на заправке. Надо, кстати, поехать взять видео. Потом он стал у меня под домом, и я просто не могла зайти домой, потому что он хотел со мной поговорить, а мне разговаривать с ним не о чем. Уже три месяца,

– заявила Алхим.

Вероятно, речь идет об этом фото:

Константин Валеулин и Дарья / Скриншот ТСН

В своем инстаграме Анна Алхим опубликовала сообщение, где прикрепила больше фото с Валеулиным.

В завершение еще раз повторюсь – три месяца назад я приняла решение, которое помогло защитить мое эмоциональное благополучие. Сейчас я сталкиваюсь с попытками вернуть меня в прошлое через манипуляции, в частности со стороны женщины, которая, судя по ее действиям и эмоциональной обиды, и в позиции жертвы пытается подчеркнуть связь с мужем, будто он мне все еще нужен. Такие игры отражают ее личные трудности, а не мою ценность или мои потребности,

– написала блогер.

Реакция жены Константина Валеулина

Жена Константина Валеулина уже отреагировала на скандал, который разгорелся, в инстаграме. Дарья призналась, что долго думала, стоит ли комментировать ситуацию, потому что "никогда не искала дешевой популярности, хайпа или сочувствия".

"Я знаю, кто я. Я знаю, чего стою. И мне не нужно выставлять свою боль напоказ. Но недавно чужая подлость и ущербность вынесли напоказ историю, которая должна была остаться между взрослыми людьми, стала темой для чужих сплетен, чужого веселья и чужого осуждения. Я пишу сейчас для того, чтобы поблагодарить каждого, кто вместе со мной считает, что сила – не в криках и разоблачениях, а в умении сохранить лицо, сердце и себя", – написала Дарья.