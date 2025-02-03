Анна Кошмал показала редкое видео со своей свадьбы и нежно обратилась к любимому

Актриса Анна Кошмал показала редкие кадры со свадьбы в день рождения своего загадочного мужа. Кроме того, она трогательно обратилась к любимому, поздравив его с праздником.

Правда, на ролике, который опубликовала знаменательность, нет ее возлюбленного. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Кошмал.

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Анна Кошмал поделилась с поклонниками видео, на котором отец ведет ее под венец. Актриса вышла к гостям в роскошном белом платье, с фатой и букетом. Папа же надел на свадьбу дочери классический костюм.

Мы не снимали нашу свадьбу, осталась только серия фото и видео с телефонов гостей. И вот недавно брат мне говорит: "Смотри, что нашел". Здесь папа ведет меня под венец к моему будущему мужу. Это было 7 лет назад, сегодня не наша годовщина. Просто одно из самых теплых воспоминаний,

– говорится в заметке.

Кошмал поделилась, что сегодня ее муж, которого она называет "загадочным А", отмечает день рождения. Актриса нежно обратилась к любимому.

"Я тебя люблю, потому что не перестаю тобой восхищаться. Люблю, потому что всегда очень стараешься, за что бы ни взялся. Люблю, потому что тебя не волнует мнение окружающих. Люблю, потому что ты видишь людей насквозь, меня в первую очередь. Люблю, потому что ты всегда даешь самые лучшие советы. Люблю, потому что ты говоришь правду, а не угождаешь. Люблю за все, что мы уже прошли. Люблю, потому что ты человек поступков. Люблю, потому что у тебя большое доброе сердце", – написала Кошмал.

Актриса добавила, что любимый наполняет ее жизнь любовью и поддержкой.

В комментариях под заметкой подписчики поздравляют избранника Анны Кошман с праздником.

Что известно о личной жизни Анны Кошмал