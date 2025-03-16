Пополнение в звездной семье и обновленная песня Украины для Евровидения: самые громкие события недели

Последняя неделя была насыщена событиями как для украинского, так и мирового шоубизнеса. Эти новости больше всего обсуждали в сети: новая версия песни для Евровидения от Украины, Анна Кошмал во второй раз стала мамой, а скандальный Андрей Билоус вернулся в Молодой театр.

Show 24 создал краткий обзор горячих событий, произошедших в шоубизнесе. Если вы не хотите пропустить самое важное – читайте дальше.

К теме Участница шоу "Супер топ-модель по-украински" Анна Сулима впервые станет мамой

Совместное интервью Александра и Екатерины Усиков

Александр Усик и его жена впервые за долгое время дали совместное интервью. В нем они откровенно рассказали о своем браке и отношениях.

Александр и Екатерина познакомились еще в юном возрасте. Их первый поцелуй произошел весной, когда пара прогуливалась у реки Салгир, что в Крыму.

Несмотря на годы в отношениях и любви Екатерина Усик признается, что может представить жизнь без мужчины, ведь жизнь бывает разной.

Также жена Усика рассказала, где сейчас живут их дети. Оказалось, что сыновья находятся в Испании с бабушкой и дедушкой, тогда как дочери остаются в Украине.

Александр и Екатерина Усыки: смотрите интервью онлайн

В семье Анны Кошмал пополнение

Украинская актриса, звезда сериала "Успеть до 30" Анна Кошмал во второй раз стала мамой. 11 марта у нее родилась дочь, которую назвали Софией.

Софийка вошла в чат 11.03.2025. Счастье весом в четыре килограммчика наконец-то на руках! Мы безгранично счастливы! Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу – родители двоих,

– поделилась Анна Кошмал.

Позже Анна Кошмал рассказала, что роды были легкими и комфортными, а первые дни материнства проходят спокойно. Актриса также воспитывает старшего сына Михаила, который рад появлению сестры.

Обновленная версия песни Ziferblat для Евровидения

Группа Ziferblat, которая представит Украину на Евровидении, сделала "косметический ремонт" песни Bird of Pray для конкурса. Для этого они работали с саундпродюсером Антоном Чилиби.

В конкурсном треке теперь в начале появились загадочные паузы, а в припеве добавили оркестровые партии. Все это сделало песню более динамичной. Музыканты надеются, что так Bird of Pray будет больше резонировать с сообществом еврофанов.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

Кейт Миддлтон отпраздновала День Содружества Наций

Из-за лечения рака принцесса Уэльская на длительное время сделала паузу в рабочих выходах. Но после того, как она объявила о ремиссии, Ее Высочество все чаще появляется на публике.

10 марта она впервые с 2023 года приняла участие в Дне Содружества наций. Кейт Миддлтон в ярком красном образе присоединилась к королевской семье в Вестминстерском аббатстве.

Билоус вернулся в Молодой театр

Андрей Белоус вернулся на должность директора, художественного руководителя Киевского национального академического Молодого театра.

По словам режиссера, прошел месяц с тех пор, как он сам написал заявление с просьбой отстранить его на 30 дней от исполнения обязанностей, во избежание спекуляций. Билоус добавляет, что у Департамента культуры (КГГА) "нет правовых оснований для отстранения или увольнения с должности".

Напомним, что Андрея Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах. В феврале у Молодого театра и Киевской городской государственной администрации состоялась акция протеста с требованием отстранить Андрея Билоуса от работы в театре.