Show 24 створив короткий огляд гарячих подій, що відбулися в шоубізнесі. Якщо ви не хочете пропустити найважливіше – читайте далі.

До теми Учасниця шоу "Супер топмодель по-українськи" Анна Суліма вперше стане мамою

Спільне інтерв'ю Олександра й Катерини Усиків

Олександр Усик та його дружина вперше за тривалий час дали спільне інтерв'ю. У ньому вони відверто розповіли про свій шлюб та стосунки.

Олександр та Катерина познайомилися ще в юному віці. Їхній перший поцілунок стався весною, коли пара прогулювалась біля річки Салгир, що в Криму.

Попри роки у стосунках та кохання Катерина Усик зізнається, що може уявити життя без чоловіка, адже життя буває різним.

Також дружина Усика розповіла, де зараз живуть їхні діти. Виявилося, що сини перебувають в Іспанії з бабусею та дідусем, тоді як доньки залишаються в Україні.

Олександр та Катерина Усики: дивіться інтерв'ю онлайн

У сім'ї Анни Кошмал поповнення

Українська акторка, зірка серіалу "Встигнути до 30" Анна Кошмал вдруге стала мамою. 11 березня в неї народилась донька, яку назвали Софією.

Софійка увійшла в чат 11.03.2025. Щастя вагою в чотири кілограмчики нарешті на руцях! Ми безмежно щасливі! Тепер звикаємо до нового прекрасного статусу – батьки двох,

– поділилась Анна Кошмал.

Пізніше Анна Кошмал розповіла, що пологи були легкими та комфортними, а перші дні материнства минають спокійно. Акторка також виховує старшого сина Михайла, який радий появі сестри.

Оновлена версія пісні Ziferblat для Євробачення

Гурт Ziferblat, який представить Україну на Євробаченні, зробив "косметичний ремонт" пісні Bird of Pray для конкурсу. Для цього вони працювали з саундпродюсером Антоном Чілібі.

У конкурсному треку тепер на початку з'явилися загадкові паузи, а в приспіві додали оркестрові партії. Все це зробило пісню динамічнішою. Музиканти сподіваються, що так Bird of Pray більше резонуватиме зі спільнотою єврофанів.

Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

Кейт Міддлтон відсвяткувала День Співдружності Націй

Через лікування раку принцеса Уельська на тривалий час зробила паузу у робочих виходах. Та після того, як вона оголосила про ремісію, Її Високість все частіше з'являється на публіці.

10 березня вона вперше з 2023 року взяла участь у Дні Співдружності націй. Кейт Міддлтон у яскравому червоному образі приєдналась до королівської сім'ї у Вестмінстерському абатстві.

Білоус повернувся в Молодий театр

Андрій Білоус повернувся на посаду директора, художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру.

За словами режисера, минув місяць відтоді, як він сам написав заяву з проханням відсторонити його на 30 днів від виконання обов'язків, щоб уникнути спекуляцій. Білоус додає, що у Департаменту культури (КМДА) "немає правових підстав для відсторонення або звільнення з посади".

Нагадаємо, що Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях. У лютому біля Молодого театру та Київської міської державної адміністрації відбулася акція протесту з вимогою відсторонити Андрія Білоуса від роботи у театрі.