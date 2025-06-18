Анна Тринчер сделала бабушке и дедушке сюрприз: родные певицы не сдержали эмоций
- Анна Тринчер подарила бабушке и дедушке автомобиль, о чем рассказала в инстаграме, опубликовав видео с моментом вручения подарка.
- Реакция в социальных сетях на поступок певицы была положительной и трогательной.
Певица Анна Тринчер устроила для своих бабушки и дедушки сюрприз. Она подарила родным автомобиль.
Об этом Тринчер рассказала в инстаграме, передает Show 24. Она опубликовала видео с бабушкой и дедушкой, где дарит им машину.
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Анна Тринчер подарила бабушке и дедушке автомобиль еще год назад, однако поделилась новостью только теперь. Певица призналась, что до последнего сомневалась, публиковать ли видео с того дня в социальных сетях.
Хочется такие моменты сохранить для себя. Но оно для меня очень особенное и вдохновляющее. Пусть таких моментов будет как можно больше. Наберите своих и скажите, что вы их любите!,
– написала она под видео.
Тринчер решила устроить сюрприз для бабушки и дедушки, поэтому перед тем сказала, что они будут снимать рекламу. Певица надела им повязки на глаза и повела к месту, где стоял автомобиль. Родные Анны не ожидали такого подарка от внучки, поэтому были очень удивлены и тронуты.
Реакция сети
В комментариях под заметкой люди поддерживают Анну Тринчер. Их растрогал поступок певицы.
- "Плачу".
- "Какая ты молодец, просто аплодирую стоя!".
- "Реву, как это трогательно".
- "Вдохновляешь сильно!"
- "Горжусь, моя дорогая".
- "Я плачу, ну это очень мило".
- "Дедушка такой лапочка. Пусть будут здоровенькие и счастливые все. Очень хороший поступок".
- "Ты молодец, это очень трогательно. Плачу. Какие крутые дедушка и бабушка".
Напомним, ранее бабушка Анны Тринчер рассказала, что ей не нравится во внучке.