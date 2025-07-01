Звездные гости и соблазнительное шоу: в Киеве прошла закрытая презентация клипа "Пионы" Анны Тринчер

25 июля, в день премьеры, состоялась закрытая презентация клипа и песни "Пионы" украинской певицы Анны Тринчер в Киеве. Ее посетило немало звездных гостей.

К тому же артистка вживую исполнила несколько своих хитов и рассказала больше о новом треке. Подробнее – читайте в материале Show24.

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Мероприятие началось ярко, ведь Анна вживую исполнила новую композицию "Пионы", захватив публику своей энергией, вокалом и танцами. Сразу после этого она подарила присутствующим еще больше драйва, спев любимые хиты "Треш" и "Зірочка палай". После музыкального блока Тринчер вернулась к зрителям, чтобы вместе с ними посмотреть клип "Пионы". Тогда зал взорвался бурными аплодисментами и возгласами, и атмосфера вечера стала еще более особенной.

Анна Тринчер вживую исполнила песню "Пионы": смотрите видео онлайн

Среди гостей события были также украинские знаменитости: Павел Зибров, Наталка Денисенко, Егор Андрюшин, Позитив, Арам Арзуманян, Мишель Андраде, Анна Сагайдачная, LAUD, MOLODI, Олег Машуковский и многие другие.

Режиссером клипа стал известный украинский клипмейкер и креативный продюсер Герман Ненов. Он поделился своими впечатлениями со зрителями о видеоработе.

Очень рад, что за 6 – 7 часов с момента премьеры наш клип уже на пятом месте в трендах YouTube. Сегодня его назвали самым откровенным клипом года, но для меня – это одна из самых знаковых работ,

– отметил Ненов.

По словам режиссера, хоть в видео и присутствует сильное сексуальное напряжение, физического контакта между героями нет, а провокационные движения практически отсутствуют. Зато все держится на хореографии, подтекстах и монтаже.

Герман Ненов о клипе "Пионы": смотрите видео онлайн

В то же время Анна Тринчер откровенно рассказала, что именно работа над "Пионами" стала для нее внутренним переломным моментом. Несмотря на образ уверенной и сексуальной женщины, который она транслирует на сцене, во время создания этой песни она осознала, что на самом деле не чувствовала себя такой. Исполнительница также отметила, что хочет, чтобы эта композиция не просто возбуждала, а помогала девушкам любить себя еще больше.

Мой весь ресурс был направлен на поддержку внешнего образа. И во время записи этой песни началась моя внутренняя работа по расслаблению. Ведь сексуальность – это расслабленность, это то, что женщина позволяет себе,

– поделилась артистка.

Анна Тринчер о клипе "Пионы": смотрите видео онлайн

Более того, Анна призналась, что за час до съемок клипа произошла одна из самых массированных атак по Украине. Герман Ненов даже прислал певице голосовое сообщение с предложением отменить съемки. Однако команда все же решила работать, хоть и было страшно.