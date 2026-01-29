Через год после трагедии: суд вынес приговор водителю, который спровоцировал смертельное ДТП с Анной Жук

Завершилось судебное рассмотрение дела о ДТП, в результате которого погибла известная блогерша Анна Жук. 29 января суд в Полтавской области вынес приговор обвиняемому.

Об этом сообщило Общественное Полтава, ссылаясь на Единый государственный реестр судебных решений.

Подсудимый во время заседания признал вину и раскаялся в содеянном. Также он компенсировал потерпевшим материальный и моральный ущерб и расходы на лечение. Потерпевшие заявили, что не имеют к нему претензий и просили суд не назначать наказание в виде лишения свободы.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти человека и тяжелых травм у других (ст. 286 УК Украины, ч. 2). Ему назначили наказание – 5 лет лишения свободы. Но, учитывая, что обвиняемый искренне раскаялся и возместил убытки потерпевшим, суд освободил его от реального заключения и назначил испытательный срок на 2 года. Кроме того, его лишили права управлять автомобилем на 2 года.

Что известно о ДТП, в котором погибла Анна Жук?

Авария произошла 24 января 2025 года на трассе Киев – Харьков возле села Засулье, что на Полтавщине.

Суд установил, что водитель автомобиля Lexus LX 450d ехал со скоростью более 110 километров в час, проявил невнимательность, изменил направление движения и выехал за пределы проезжей части. Из-за этого легковушка столкнулась с грузовиком Renault Premium 420, который стоял на обочине.

В результате ДТП пассажирка Lexus погибла на месте. За рулем находился ее муж, Владимир Билевцов. В автомобиле также был их малолетний сын, и оба пострадали в аварии. Водитель грузовика получил травмы средней тяжести.

Для справки! Анна Жук, кроме сына, воспитывала еще двоих детей. Ранее наша редакция писала подробный материал о ее биографии.